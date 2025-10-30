57 perce
Egy megható történet hitről, szeretetről és emberi kitartásról
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Podcast csatornánk és Bokányi Zsolt vendége Cseh László, a Csodás Jövő Egyesület alapítója volt. László őszintén mesélt arról, hogyan született meg ez a kezdeményezés, és mi adott neki erőt és inspirációt, hogy belekezdjen.
Ahogy elmondta, az első gyermekük oxigénhiányosan született, és ez a személyes élmény indította el azon az úton, hogy létrehozzon egy olyan nappali ellátó otthont, ahol értelmi és más fogyatékkal élő gyermekek szeretetteljes környezetben élhetik mindennapjaikat. Cseh László a saját házát ajánlotta fel erre a célra, itt gondozzák ma is a több mint tíz gyermeket, akiknek élete valóban megváltozott. A beszélgetés során arról is mesélt, hogy legnagyobb álma egy olyan lakópark létrehozása, ahol a sérült gyermekek és családjaik együtt élhetnek, támogatva egymást a mindennapokban. Ahogy László fogalmazott:
Minden napunk ajándék. Hálásak vagyunk mindenkinek, de leginkább az Úristennek, aki tenyerén hordoz minket, és kegyelmére építve tervezzük a jövőt.
