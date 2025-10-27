Csecsemőt hagytak egy fehérvári buszmegállóban

Az elhagyott baba köszöni, cseperedik

„Anyja ismeretlen, a babanévtelen , de szerencsétlenségében is szerencsésen megúsztaszületése utáni második „kalandját.” Éppen egy hónapja, szeptember 26-án kezdődött e szavakkal írásunk arról a kisbabáról, akit jól bebugyolálva ugyan, de kitettek a fehérvári rendelőintézet előtti buszmegállóba egy levél kíséretében. Azakkor körülbelül kétnapos újszülött a Szent György Kórház csecsemőosztályra került, a körülményekhez képest jó fizikai állapotban. Egy hónap telt el azóta. Hol van, s hogy van az újszülöttből immár kiscsecsemővé cseperedett baba? Erről érdeklődtünk dr. Simon Gábor osztályvezető főorvostól, aki elmondta, hogy a kisfiú kiheverte a kezdeti náthát, szépen cseperedik, már négy kiló hetvenöt deka, naponta ötször kap tápszert enni, szép, barna haja és kék szeme van. S imádják a nővérek, akinek percnyi ideje van, dédelgeti, babusgatja. Nem is névtelen már: Fehérvári Gyurikának hívják, s ez esetben „beszélő” névről vanszó: a megtalálási hely után lettFehérvári, a Szent György Kórház után Gyurika. A gyermek sorsáról még nem született döntés. Nagyon sokan érdeklődnek, szeretnék örökbefogadni, de egyéves koráig erre hivatalos lemondó nyilatkozat hiányában nincs lehetőség, így egyelőre a csecsemőosztály az otthona, bár nagyon féltik, hiszen „szobatársai” beteg gyerekek. Ilyen névtelen, elhagyott kisbaba az osztályvezető főorvos emlékezete szerint az utóbbi években, évtizedekben nem került a csecsemőosztályra. Az azonban sajnos majdhogynem mindennapos esetnek nevezhető, hogy a szülészetről nem viszi haza újszülött gyermekét az anya... ám le sem mond róla, az állam „gondjaira bízza” kicsinyét. Aki így a csecsemőotthonokban nevelkedő több ezer gyermek sorsában kénytelen osztozni, míg családra, anyára, ha nem is édesanyára lelhet...” – írta a Fejér Megyei Hírlap 1995. októberi száma.

Koszorúk a temetőkertekbe

„A virágárakat fölveri a fagy, koszorúkból nagy a választék... Mindenszentek és halottaknapja közeledvén egyre gondozottabbak a temetőkertek. Mármegkezdődött, s hét végén isfolytatódik a „temetőjárás”, hiszen akinek halottjai vannak,legalább ezekben a napokbanigyekszik friss virágot, koszorúttenni szerettei sírjára. S bizony,ami egyik részről kegyeletteljesemlékezés, az a másik részrőlüzlet. Virág- és koszorúüzlet. A piacokon és a virágüzletekben ismerkedve a kínálattal,megtudhatjuk, hogy az élő virág,a hagyományos mindenszentekikrizantém — tekintettel arra,hogy általában nem egy szálat veszünk belőle — a legdrágábbmegemlékezés. Tegnap ugyanmég ötven-nyolcvan-száz forintért is szépet lehetett választani, de a hozzáértők (virágkereskedők) úgy vélik, lesz ez a jövőhét közepére sokkal drágább,százötven forint is. Az időjárásszintén „besegít” az áremelkedésbe, sok helyen ugyanis a hajnali hidegekben megbámultak,„megfáztak” a virágok... Aki koszorút választ, igennagy kínálatból teheti. A virágboltokban már száz forintért lehetett urnakoszorút kapni, a harminc, illetve negyven centiméter átmérőjű alapra készült koszorúk 350,- forinttól kezdődnek, ötszáz forint körüliárért pedig jegenyefenyővel (eza legdrágább fenyőfajta) díszített moha alapú koszorút láttunk. A tobozkoszorúk ára mindig is magasabb, illetve, azonosárért kisebb koszorút adnak“– írta a Hírlap 1995. októberi száma.





