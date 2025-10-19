Méltóságteljes búcsú Csanády László Sámueltől Székesfehérváron!

A 44 évesen, tragikus hirtelenséggel elhunyt Csanády László Sámuelt a zsidó közösség szokásainak megfelelően kísérték utolsó földi útjára vasárnap délelőtt Székesfehérváron!

Csanády László Sámuel búcsúztatása

Csanády László Sámuel 2010 óta dolgozott a Polgármesteri Hivatalban kabinetvezetőként, majd főtanácsadóként. A közelmúltig vezette a Properis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.-t. Szülővárosa iránti elkötelezettsége egész életét áthatotta, munkájában és közéleti tevékenységében is megmutatkozott lokálpatriotizmusa.

Cser-Palkovics András polgármester szeretetteljes szavakkal búcsúzott! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A búcsúztatáson Székesfehérvár polgármestere, Cser-Pakovics András méltóságteljes, szeretetteljes búcsúszavakat mondott. Az eseményen részt vettek barátok, munkatársak és a város önkormányzatának képviselői. A Properis Alba Kutatóközpont, a MAZSIHISZ és a Székesfehérvári Zsidó Hitközség saját halottjának tekinti az elhunytat, osztozva családja és szerettei fájdalmában.