120 millió forintot csaltak ki egy székesfehérvári nőtől

Webinar Universe névre hallgat az honlap, amely online oktatási anyagokat kínál a felhasználóknak, legalábbis ezt a látszatot kelti. Az oktatási anyagok mellé kriptovaluta befektetéseket is kínálnak, a 64 éves fehérvári asszony pedig jóhiszeműen befektette a pénzét és két éven keresztül hamis felületeken követte annak vélt ’gyarapodását’ – számolt be a csalásról a Blikk.

Azt hitte milliókat keres, közben pedig csalás áldozata lett.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

120 milliós csalás: még a balatoni családi nyaralót is beáldozta a károsult

A csalás egyébként ennél tovább, négy évig tartott, mely során a nő közel 120 millió forintot utalt külföldi számlákra. Minden megtakarítását, két nyaralójának, édesanyja családi házának árát és a balatoni családi büfének az árát is befektette.

Az utalásokon túl az asszony különböző utánvétes csomagokért is fizetett, melyek műanyag kártyákat és három tabletet tartalmaztak. Feltehetően ezzel szerették volna magukat jobban bebiztosítani a csalók, hogy a lehető legvalóságosabbnak tűnjön a csalás. Két év után azonban a nő szerette volna kivenni az addig beforgatott pénzét, ám azt különféle kifogások miatt nem adták neki oda, sőt további befizetésekre biztatták.

A nő családja másfél évvel ezelőtt tett feljelentést. A rendőrség különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt indított nyomozást.