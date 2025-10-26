Program
Rémtúra, arcfestés és gyerekzenekar – családi délutánra várták a városrészben élőket (galéria)
Gyermekprogramokkal teli családi délutánra várták az érdeklődőket szombat délután Feketehegy-Szárazréten.
Több állomásos rémtúra, arcfestés, kézműveskedés és gyerekzenekar – rengeteg program várta a családokat délután 14 órától a közösségi központban, ahol a népszerű, Wednesday tematikájú interaktív show-val vette kezdetét az esemény, majd ezt követte a Hahó gyerekzenekar, a LED-es fény show és a kölyökdiszkó. De a színpadi programok mellett egész nap Madarász Ildikó halloween-i konyhája, tökfaragás, rémtúra, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás és kézműveskedés várta a gyerkőcöket.
