Program

3 órája

Rémtúra, arcfestés és gyerekzenekar – családi délutánra várták a városrészben élőket (galéria)

Címkék#Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház#ősz#program

Gyermekprogramokkal teli családi délutánra várták az érdeklődőket szombat délután Feketehegy-Szárazréten.

Déri Brenda
Forrás: Fehér Gábor - FMH

Több állomásos rémtúra, arcfestés, kézműveskedés és gyerekzenekar – rengeteg program várta a családokat délután 14 órától a közösségi központban, ahol a népszerű, Wednesday tematikájú interaktív show-val vette kezdetét az esemény, majd ezt követte a Hahó gyerekzenekar, a LED-es fény show és a kölyökdiszkó. De a színpadi programok mellett egész nap Madarász Ildikó halloween-i konyhája, tökfaragás, rémtúra, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás és kézműveskedés várta a gyerkőcöket.

Feketehegy-szárazréti Halloween

Fotók: Fehér Gábor - FMH

 

 

