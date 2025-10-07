október 8., szerda

Családállítás, egy módszer, amely segít akár generációkon átívelő problémákat megoldani

Egy módszer, amellyel különleges módon tárhatók fel a traumák és a sérelmek, sőt rávilágíthat arra is, hogy egy-egy hosszú ideje velünk lévő negatív érzés honnan eredhet. Ez a családállítás, amelyet most te is jobban megismerhetsz.

Déri Brenda

Az olyan módszerek, amelyeket nem igazolnak stabil tudományos alappal gyakran kétkedést váltatnak ki az emberekből. De talán nem is az a legfontosabb, hogy milyen alapokon nyugszik, hogy igazolható-e a működése tudományosan avagy sem. Sokkal inkább az a fontos, hogy működik és sorsokat képes megváltoztatni. Ez a családállítás.

családállítás
Családállítás: Szigeti Kata képzett családállító.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A családállításról szóló kérdéseinkre Szigeti Kata képzett családállító, önismeret tréner válaszolt, aki eloszlatta a tévhiteket is, valamint adott egy átfogóbb képet arról, hogy hogyan működik egy ilyen foglalkozás. 

Hallgassa meg a Katával készült podcastbeszélgetésünket, melyben tisztább képek kap a családállításról!

További podcast tartalmak itt érhetők el.

 

Feol podcast

