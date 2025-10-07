Családállítás, egy módszer, amely segít akár generációkon átívelő problémákat megoldani

Az olyan módszerek, amelyeket nem igazolnak stabil tudományos alappal gyakran kétkedést váltatnak ki az emberekből. De talán nem is az a legfontosabb, hogy milyen alapokon nyugszik, hogy igazolható-e a működése tudományosan avagy sem. Sokkal inkább az a fontos, hogy működik és sorsokat képes megváltoztatni. Ez a családállítás.

Családállítás: Szigeti Kata képzett családállító.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A családállításról szóló kérdéseinkre Szigeti Kata képzett családállító, önismeret tréner válaszolt, aki eloszlatta a tévhiteket is, valamint adott egy átfogóbb képet arról, hogy hogyan működik egy ilyen foglalkozás.

Hallgassa meg a Katával készült podcastbeszélgetésünket, melyben tisztább képek kap a családállításról!

