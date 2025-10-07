1 órája
Családállítás, egy módszer, amely segít akár generációkon átívelő problémákat megoldani
Egy módszer, amellyel különleges módon tárhatók fel a traumák és a sérelmek, sőt rávilágíthat arra is, hogy egy-egy hosszú ideje velünk lévő negatív érzés honnan eredhet. Ez a családállítás, amelyet most te is jobban megismerhetsz.
Az olyan módszerek, amelyeket nem igazolnak stabil tudományos alappal gyakran kétkedést váltatnak ki az emberekből. De talán nem is az a legfontosabb, hogy milyen alapokon nyugszik, hogy igazolható-e a működése tudományosan avagy sem. Sokkal inkább az a fontos, hogy működik és sorsokat képes megváltoztatni. Ez a családállítás.
A családállításról szóló kérdéseinkre Szigeti Kata képzett családállító, önismeret tréner válaszolt, aki eloszlatta a tévhiteket is, valamint adott egy átfogóbb képet arról, hogy hogyan működik egy ilyen foglalkozás.
Hallgassa meg a Katával készült podcastbeszélgetésünket, melyben tisztább képek kap a családállításról!
További podcast tartalmak itt érhetők el.
