Családállítás: kulcs önmagunkhoz

Bert Hellinger német terapeutához köthető a rendszerszemléletű családterápia. A szakember sajátos felismerése volt, hogy az emberek problémái nem csak a saját élettörténetükből gyökerezhetnek, hanem összefüggésben lehetnek családjukkal, a szűk családon túl a tágabb családtagokkal és akár azokkal is, akik vér szerint nem számítanak családtagnak, de mégis olyat tettek, amivel segítették, hogy a következő generáció élhessen – vázolta fel a családállítás alapjait Szigeti Kata.

Családállítás: út önmagunkhoz és családtörténetünk megismeréséhez.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A családállítást a gyakorlatban kétféle foglalkozás keretében tartják: egyéni és csoportos foglalkozás

Míg az egyéni során a kliens és a családállító van jelen, addig a csoportosban több személy, akik szervesen bekapcsolódnak a probléma gyökerének feltárásában.

– Az egyéni foglalkozások során, csakúgy, mint a csoportosnál kulcsfontosságú a térbeli elhelyezkedés. Ez esetben a személyeket tárgyak váltják fel és azok képviselik a klienst, valamint a családtagjait. Miután a kliens elmondta a történtét és a problémáját az iránymutatásommal arra kérem, hogy helyezze el önmagát és családtagjait a tárgyak segítségével a számára tetsző távolságban és helyzetben. Mivel itt nem támaszkodhatunk a képviselet érzéseire, benyomásaira, ezért még fontosabbak az intuíciók és az, hogy a kliens éppen akkor hogy érzi magát és mi jut eszébe. Ezzel szemben a csoportos foglalkozáson több személy van jelen, akik körben foglalnak helyet. A probléma és a történet elmondása után a családállító útmutatásával a kliens kiválasztja, hogy kiket szeretne a családtagjai képviselőiként, beleértve önmagát is. Az ismeretek alapján a képviseletet ellátó személyek beállhatnak maguktól is a körön belül bárhova, ahova szeretnének vagy a kliens is beállíthatja őket. Ilyenkor a családállító a térbeli elhelyezkedés mellett a képviselet érzéseire, benyomásaira hagyatkozik és ezek alapján próbálja felszínre hozni a családi dinamikát és azt, hogy hol gyökerezhet a probléma – ismertette Kata, majd hozzátette: nem minden esetben jutnak el a probléma konkrét gyökeréig, van, hogy ’csak’ a blokkot találják meg, de sokszor már ez is elég, hogy tovább haladhassanak.