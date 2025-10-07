október 7., kedd

Amália névnap

Családállítás: kulcs önmagunkhoz

Hogyan segíthet a családállítás feltárni a problémák gyökerét és mi köze lehet egy ősünknek ahhoz, hogy mi éppen hogyan érezzük magunkat? Erről beszélgettünk Szigeti Kata képzett családállítóval és önismeret trénerrel.

Déri Brenda
Bert Hellinger német terapeutához köthető a rendszerszemléletű családterápia. A szakember sajátos felismerése volt, hogy az emberek problémái nem csak a saját élettörténetükből gyökerezhetnek, hanem összefüggésben lehetnek családjukkal, a szűk családon túl a tágabb családtagokkal és akár azokkal is, akik vér szerint nem számítanak családtagnak, de mégis olyat tettek, amivel segítették, hogy a következő generáció élhessen – vázolta fel a családállítás alapjait Szigeti Kata

családállítás
A családállítást a gyakorlatban kétféle foglalkozás keretében tartják: egyéni és csoportos foglalkozás

Míg az egyéni során a kliens és a családállító van jelen, addig a csoportosban több személy, akik szervesen bekapcsolódnak a probléma gyökerének feltárásában.

– Az egyéni foglalkozások során, csakúgy, mint a csoportosnál kulcsfontosságú a térbeli elhelyezkedés. Ez esetben a személyeket tárgyak váltják fel és azok képviselik a klienst, valamint a családtagjait. Miután a kliens elmondta a történtét és a problémáját az iránymutatásommal arra kérem, hogy helyezze el önmagát és családtagjait a tárgyak segítségével a számára tetsző távolságban és helyzetben. Mivel itt nem támaszkodhatunk a képviselet érzéseire, benyomásaira, ezért még fontosabbak az intuíciók és az, hogy a kliens éppen akkor hogy érzi magát és mi jut eszébe. Ezzel szemben a csoportos foglalkozáson több személy van jelen, akik körben foglalnak helyet. A probléma és a történet elmondása után a családállító útmutatásával a kliens kiválasztja, hogy kiket szeretne a családtagjai képviselőiként, beleértve önmagát is. Az ismeretek alapján a képviseletet ellátó személyek beállhatnak maguktól is a körön belül bárhova, ahova szeretnének vagy a kliens is beállíthatja őket. Ilyenkor a családállító a térbeli elhelyezkedés mellett a képviselet érzéseire, benyomásaira hagyatkozik és ezek alapján próbálja felszínre hozni a családi dinamikát és azt, hogy hol gyökerezhet a probléma – ismertette Kata, majd hozzátette: nem minden esetben jutnak el a probléma konkrét gyökeréig, van, hogy ’csak’ a blokkot találják meg, de sokszor már ez is elég, hogy tovább haladhassanak.

Azt is megjegyezte, hogy nem kell mindenáron mindenkinek családállításra menni, fontosnak tartja, hogy csak indokolt esetben bolygassák a családtörténeteket. 

Ezzel a módszerrel egyébként – mondta – más típusú elakadások is vizsgálhatók: akár párkapcsolati, munkahelyi vagy pályaválasztási problémák. 

Vannak azonban olyan esetek, amikor nem segíthet, ezek azok a személyek, akik antidepresszánst vagy más tudatra ható gyógyszert szednek, pszichiátriai kezelés alatt állnak vagy pszichés diagnózisuk van.

Ha még több információ érdekel a családállításról, hallgasd meg a témában készült podcastunkat!

 

