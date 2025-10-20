1 órája
Leállt az internet, több oddal is elérhetetlenné vált
Az Amazon Web Servicesnél tapasztalt üzemzavar jól megmutatta, milyen kulcsszerepet játszik a vállalat az internet globális infrastruktúrájában. A világ legnagyobb felhőszolgáltatójaként az AWS számtalan weboldal és alkalmazás, köztük a Canva, Tinder működését támogatja – ezek mind leálltak az internetet sújtó hiba következtében.
Hétfő délelőtt világszerte oldalak és online szolgáltatások tömege vált elérhetetlenné, feltehetően az Amazon felhőszolgáltatója, az Amazon Web Services (AWS) hibája miatt. A Downdetector közösségi bejelentései alapján felhasználók tucatjai jeleztek problémákat különböző platformokon és alkalmazásokban, így például a Snapchatben és a Canva-ban – írja a Világgazdaság.
Internet-szolgáltatások sora omlott össze, köztük a Canva és a Tinder is
Az internetleállás nemcsak az Amazon saját szolgáltatásait, például az Amazon Prime Video-t vagy magát az AWS-t érintette, hanem számos más népszerű oldalt és alkalmazást is, mint a Steam, az HBO Max, a Tinder, a Robinhood, a Roblox, a Snapchat, a Fortnite, az Epic Games Store, a McDonald’s, a Signal, a Canva, a Reddit vagy a Hulu.
A világ vezető felhőszolgáltatója bénult meg
Az AWS a világ vezető felhőszolgáltatója, körülbelül 30 százalékos globális piaci részesedéssel. A vállalat tájékoztatása szerint a hiba főként az Egyesült Államok keleti partján jelentkezett – ott a leállás idején éjszaka, illetve hajnal volt.
