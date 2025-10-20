Leállt az internet, több oddal is elérhetetlenné vált

Hétfő délelőtt világszerte oldalak és online szolgáltatások tömege vált elérhetetlenné, feltehetően az Amazon felhőszolgáltatója, az Amazon Web Services (AWS) hibája miatt. A Downdetector közösségi bejelentései alapján felhasználók tucatjai jeleztek problémákat különböző platformokon és alkalmazásokban, így például a Snapchatben és a Canva-ban – írja a Világgazdaság.

A leállás többek közt érintette a Canva-t is

Forrás: Shutterstock

Internet-szolgáltatások sora omlott össze, köztük a Canva és a Tinder is

Az internetleállás nemcsak az Amazon saját szolgáltatásait, például az Amazon Prime Video-t vagy magát az AWS-t érintette, hanem számos más népszerű oldalt és alkalmazást is, mint a Steam, az HBO Max, a Tinder, a Robinhood, a Roblox, a Snapchat, a Fortnite, az Epic Games Store, a McDonald’s, a Signal, a Canva, a Reddit vagy a Hulu.

A világ vezető felhőszolgáltatója bénult meg

Az AWS a világ vezető felhőszolgáltatója, körülbelül 30 százalékos globális piaci részesedéssel. A vállalat tájékoztatása szerint a hiba főként az Egyesült Államok keleti partján jelentkezett – ott a leállás idején éjszaka, illetve hajnal volt.