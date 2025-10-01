Immunerősítő vitaminok, amiket érdemes bevinni a szervezetbe

C vitamin, D vitamin, multivitamin – nehéz elveszni, hogy mit, mikor és hogyan érdemes szedni, de fontos különbséget tenni attól függően, hogy milyen célból szedjük: megelőzés miatt vagy már akkor, ha kissé legyengült a szervezetünk és betegek vagyunk – szögezte le a gyógyszerész a feol.hu-nak.

C vitamin, a jolly joker.

Fotó: Pixel-Shot

Magasabb dózis is bevihető a C vitaminból?

Az örök klasszikus, a C vitamin mindkét esetben szedhető. Ha a megelőzés és az immunerősítés a cél, akkor elegendő a sima dózis, ám, ha kissé betegnek érezzük magunkat, akkor emelhető a napi adag.

D vitamin túladagolás: zsírban oldódó, így könnyebben adagolható túl

A D vitamin szedési javallata már nem ilyen egyszerű, ez ugyanis nem ürül ki a szervezetből, így könnyen túladagolható, ezért nem tanácsos extrém nagy dózisban bevinni. Személytől függően változhat, hogy kinek mennyi plusz D vitaminra van szüksége, de felnőtteknél általában 2000-3000 NE (nemzetközi egység).

Hasonlóképp szedhető a cink is, amely a fentiekkel együtt hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez. Ezek egyébként komplexen is szedhetők, vannak olyan készítmények, amelyek mindhármat egyszerre tartalmazzák.

Multivitaminok: komplexen több szükséges nyomelemet és ásványi anyagot tartalmaznak

Schneider Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Fejér vármegyei szervezetének elnöke a multivitaminok szedését is javasolja, főleg azoknak, akik nem szeretnének mindent külön-külön bevenni. Mint azt ismertette, a multivitaminok az egyes vitaminok mellett tartalmaznak ásványi anyagokat és nyomelemeket is, amelyeket elegendő kis mennyiségben bevinni a szervezetbe. Hangsúlyozta, a nyomelempótlás kulcsfontosságú ahhoz, hogy jól működjön a szervezet. Nőknél a vas és szelén szedést is javasolja. De ugyancsak jótékony hatásuk van az egészségmegőrzésben a B-vitamin komplexeknek.