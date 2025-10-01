Hazatértek az ötödik Szent István-expedíció búvárai

Az Osztrák-Magyar Monarchia flottájának büszkesége 20 ezer tonnás, 151 méter hosszú és 28 méter széles volt, az olaszok 1918 júniusában torpedózták meg, körülbelül Zadar és Pula között félúton, Premuda szigete közelében. A nyolcvankilenc áldozat közül sokan még mindig ott nyugszanak az elárasztott kazánházban, titkok és tárgyi emlékek között.

A búvárexpedíciós csapat Premuda szigetén, a bázison. Középen a székesfehérvári Miklós Tamás

Forrás: Miklós Tamás felvételei közül



– Amikor eltervezünk egy újabb expedíciót, soha nem tudjuk előre, milyen eredménnyel végződhetnek a merülések, egyáltalán az időjárás engedi-e, hogy elhagyjuk a hajó fedélzetét – összegzett Miklós Tamás a FEOL-nak. – Ezúttal három napra szereztünk engedélyt, és miután az első napon elhagytuk a premudai bázist, azonnal erős hullámzásba kerültünk. Mégis sikerült lejutnunk a Szent István csatahajó mellé. Én a társammal a hajócsavarok mellől indultunk a hajótest jobb oldala felé, ott találtuk meg félig a homokba süllyedve, kagylókkal, növényekkel borítva a Szent István feltételezett harangját. Két társunk eközben előre jutott az orrhoz, és a közelében a már ismert torpedónyomokon felül két másik becsapódás okozta sérülést talált és videózott le. Feltételezhetjük, hogy az a két torpedó nem robbant fel, ám ennek bizonyításához még további kutatómunka szükséges. Mint ahogyan ahhoz is, hogy kiderüljön, valóban a hajóharangot találtuk meg, vagy valami mást: ehhez valamikor a jövőben meg kell vizsgálnunk, hogy bronzból készült-e a harang alakú tárgy ott lent a mélyben. A kérdések száma tehát nem lett kevesebb.

Sajnos az első nap után az időjárás elpártolt az expedíciótól, másnap teljesen lehetetlennek látszott a helyzet az erős szél miatt, ezért el sem indultak a kikötőből. Harmadnap pedig félútról fordultak vissza a búvárok a horvát kapitány döntése után. Aki azonban egy negyedik, előre nem tervezett vállalkozásra is hajlandóságot mutatott, ezért pénteken kora reggel – mielőtt délután elindult volna a komp az expedíciós csapattal a szigetről –, sikerült egy idei utolsó merülést is végrehajtaniuk a csatahajónál.

Jól látható közel hetven méteres mélységben a félig elsüllyedt tárgy, amely feltételezhetően a hajóharang lehet

Forrás: Miklós Tamás felvételei közül



– A körülmények ismeretéhez érdemes elképzelni, hogy egy búváron ilyenkor a tartalékokkal együtt négy-öt palack van, de fel vagyunk szerelve kamerákkal, lámpákkal is, ráadásul csak a scooter (ez amolyan vízalatti vontató – a szerk.) önmagában tizenöt kilós – folytatta a székesfehérvári kutatóbúvár. – Szerencsére az utolsó utáni nap reggelén ismét lejutottunk a Szent Istvánhoz. A hajóharangra vonatkozó legfontosabb kérdésünkre akkor sem sikerült választ kapnunk, azaz annak megmozdítása, anyagának vizsgálata egy további, már csak a jövő évre tervezhető expedíció dolga lesz. Mint ahogyan az is, hogy sikerüljön folytatni az admirális kabinjának feltárását és bejutni a kazánházba, ahol a legtöbb magyar tengerész meghalt a hajó elsüllyedése után. Azonban még az utolsó merülés közben is találtunk egy újabb, komoly eszmei értékkel bíró tárgyat: nagy valószínűség szerint az admirális egyik porcelán poharát.