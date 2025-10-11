október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

1 órája

Közösségi erő a gyógyulásért: hatalmas támogatást kapott Burján Zsigmond (galéria)

Címkék#jótékonysági akció#összefogás#jótékonyság#Burján Zsigmond

Mintegy százan melegítettek be péntek délután a Halesz parkban, hogy 1918 métert fussanak az operatőr-rendező Burján Zsigmondért rendezett jótékonyági futáson. Bár meleg nem volt, a futók hamar átmelegedtek a Halesz parkban rótt méterek alatt, a közösségi összefogásnak hála pedig Burján Zsigmond jó pár lépéssel került közelebb a kitűzött célhoz. A futókhoz maga Zsigmond is csatlakozott biciklivel.

Gombor Lili
Közösségi erő a gyógyulásért: hatalmas támogatást kapott Burján Zsigmond (galéria)

Fotó: Kiss László

Sikerrel zárult a Burján Zsigmondért indított összefogás Székesfehérváron. Az operatőr és rendező nemrég egy betegség következtében elveszítette jobb lábát, és bár protézist kapott, az nem biztosította számára a teljes mozgásszabadságot. A péntek délután – a Sport Start Kör SE támogatásával –megrendezett jótékonysági futás során a résztvevők és támogatók összefogásának köszönhetően Burján Zsigmond számára elérhető közelségbe került az új, korszerű protézis, a jótékonysági akción befolyt összeg már jelentős segítséget jelent. Az esemény nemcsak anyagi támogatást, hanem hatalmas lelki erőt is adott Burján Zsigmondnak, aki meghatódva köszönte meg a közösség segítségét.

Burján Zsigmond, jótékonysági futás
Burján Zsigmond köszönetet mondott az őt támogatóknak
Fotó: Szabó Zsolt / FMH

1918 méter Burján Zsigmondért

Burján Zsigmond – mint korábban a Feol.hu-nak adott interjújában elmondta –, a rehabilitációja testileg és lelkileg is dolgozik önmagán, kitartóan edz és új alkotói terveket szövöget a jövőre nézvést. A sport és a közösség ereje sokat segít neki a felépülésben. A rendezvényen rengetegen vettek részt, hogy támogassák őt az új protézis beszerzésében. A táv, amelyet a résztvevők megtettek, 1918 méter volt, utalva Zsigmond 1918-ban játszódó, Csak még egyszer előre! című filmjére. Burján Zsigmond és a jótékonysági futást szervező párja, Pintér Anita meghatódva köszönte meg a város és a közösség összefogását, különösen a fiatalok, köztük a Bugát Pál Technikum diákjainak részvételét.

(Galéria a képre kattintva!)

Burján Zsigmond jótékonysági futás

Fotók: Szabó Zsolt / FMH

Egy lépésre a céltól

A jótékonysági futás során megközelítőleg 1 millió 300 ezer forint gyűlt össze, melyet Székesfehérvár Önkormányzata további 250 ezer forintos támogatással egészített ki. A protézis ára TB támogatás mellett is nagyjából 2 millió forint, így még egy kicsi hiányzik a teljes összeghez. Ám ha minden jól megy, akkor december táján Zsigmond megkaphatja az új protézist, s vele a szabadságát!

Az adományokat továbbra is várják, adományozni a CIB Bank 10700093-52263772-51100005 folyószámlájára történő utalással lehet, a közleménybe beírva: Burján Zsigmond támogatása. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu