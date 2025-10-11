Közösségi erő a gyógyulásért: hatalmas támogatást kapott Burján Zsigmond (galéria)

Sikerrel zárult a Burján Zsigmondért indított összefogás Székesfehérváron. Az operatőr és rendező nemrég egy betegség következtében elveszítette jobb lábát, és bár protézist kapott, az nem biztosította számára a teljes mozgásszabadságot. A péntek délután – a Sport Start Kör SE támogatásával –megrendezett jótékonysági futás során a résztvevők és támogatók összefogásának köszönhetően Burján Zsigmond számára elérhető közelségbe került az új, korszerű protézis, a jótékonysági akción befolyt összeg már jelentős segítséget jelent. Az esemény nemcsak anyagi támogatást, hanem hatalmas lelki erőt is adott Burján Zsigmondnak, aki meghatódva köszönte meg a közösség segítségét.

Burján Zsigmond köszönetet mondott az őt támogatóknak

Fotó: Szabó Zsolt / FMH

1918 méter Burján Zsigmondért

Burján Zsigmond – mint korábban a Feol.hu-nak adott interjújában elmondta –, a rehabilitációja testileg és lelkileg is dolgozik önmagán, kitartóan edz és új alkotói terveket szövöget a jövőre nézvést. A sport és a közösség ereje sokat segít neki a felépülésben. A rendezvényen rengetegen vettek részt, hogy támogassák őt az új protézis beszerzésében. A táv, amelyet a résztvevők megtettek, 1918 méter volt, utalva Zsigmond 1918-ban játszódó, Csak még egyszer előre! című filmjére. Burján Zsigmond és a jótékonysági futást szervező párja, Pintér Anita meghatódva köszönte meg a város és a közösség összefogását, különösen a fiatalok, köztük a Bugát Pál Technikum diákjainak részvételét.

