Közösségi erő a gyógyulásért: hatalmas támogatást kapott Burján Zsigmond (galéria)
Mintegy százan melegítettek be péntek délután a Halesz parkban, hogy 1918 métert fussanak az operatőr-rendező Burján Zsigmondért rendezett jótékonyági futáson. Bár meleg nem volt, a futók hamar átmelegedtek a Halesz parkban rótt méterek alatt, a közösségi összefogásnak hála pedig Burján Zsigmond jó pár lépéssel került közelebb a kitűzött célhoz. A futókhoz maga Zsigmond is csatlakozott biciklivel.
Fotó: Kiss László
Sikerrel zárult a Burján Zsigmondért indított összefogás Székesfehérváron. Az operatőr és rendező nemrég egy betegség következtében elveszítette jobb lábát, és bár protézist kapott, az nem biztosította számára a teljes mozgásszabadságot. A péntek délután – a Sport Start Kör SE támogatásával –megrendezett jótékonysági futás során a résztvevők és támogatók összefogásának köszönhetően Burján Zsigmond számára elérhető közelségbe került az új, korszerű protézis, a jótékonysági akción befolyt összeg már jelentős segítséget jelent. Az esemény nemcsak anyagi támogatást, hanem hatalmas lelki erőt is adott Burján Zsigmondnak, aki meghatódva köszönte meg a közösség segítségét.
1918 méter Burján Zsigmondért
Burján Zsigmond – mint korábban a Feol.hu-nak adott interjújában elmondta –, a rehabilitációja testileg és lelkileg is dolgozik önmagán, kitartóan edz és új alkotói terveket szövöget a jövőre nézvést. A sport és a közösség ereje sokat segít neki a felépülésben. A rendezvényen rengetegen vettek részt, hogy támogassák őt az új protézis beszerzésében. A táv, amelyet a résztvevők megtettek, 1918 méter volt, utalva Zsigmond 1918-ban játszódó, Csak még egyszer előre! című filmjére. Burján Zsigmond és a jótékonysági futást szervező párja, Pintér Anita meghatódva köszönte meg a város és a közösség összefogását, különösen a fiatalok, köztük a Bugát Pál Technikum diákjainak részvételét.
Burján Zsigmond jótékonysági futásFotók: Szabó Zsolt / FMH
Egy lépésre a céltól
A jótékonysági futás során megközelítőleg 1 millió 300 ezer forint gyűlt össze, melyet Székesfehérvár Önkormányzata további 250 ezer forintos támogatással egészített ki. A protézis ára TB támogatás mellett is nagyjából 2 millió forint, így még egy kicsi hiányzik a teljes összeghez. Ám ha minden jól megy, akkor december táján Zsigmond megkaphatja az új protézist, s vele a szabadságát!
Az adományokat továbbra is várják, adományozni a CIB Bank 10700093-52263772-51100005 folyószámlájára történő utalással lehet, a közleménybe beírva: Burján Zsigmond támogatása.
