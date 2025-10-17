1 órája
Brunszvik Teréz büszke lenne: hatvanöt éves a nevét viselő fehérvári óvoda
Székesfehérvár szívében hatvanöt éve kezdte meg a munkát a székesfehérvári óvoda. A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, amely most pénteken jubileumi ünnepséget rendezett e jeles alkalomból.
Idén lett 65 éves a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Székesfehérváron, melynek ünnepségét nem véletlenül tartotta az intézmény október 17-én. Teréz névnap közelében – amely október 15-én volt – emlékeztek meg ugyanis az óvoda nevelői és gyerekserege e sok évtizedes alapításról. Meghívták az eseményre a régi kollégákat, nyugdíjas óvónőket, valamint a város vezetőit is. Zelenák Adrienne igazgatónő így fogalmazott:
- Ilyen nagy évforduló alkalmával illik számot vetni: büszke vagyok az óvodára, mert itt is mindig nagy hivatásszeretettel, örömmel és odafigyeléssel vették körül az óvónők, dajkák, konyhásnénik egyaránt a gyerekeket. Hálásak vagyunk nekik azért, amit tanulhattunk tőlük és mi is szeretnénk így folytatni: mindent a gyerekekért téve – fogalmazott az igazgatónő. Cser-Palkovics András polgármester személyes emlékeket is említve pedig azt mondta: nagyon sok család mondhatja el az elmúlt hatvanöt év alatt, hogy nyugodtan hagyta itt a gyermekét.
Hatvanöt éve kezdte meg a munkát a Belvárosi Brunszvik Teréz ÓvodaFotók: Nagy Norbert - FMH
- Sok minden változott ennyi idő alatt a világban, Európában, Magyarországon és a városban is, de ez az óvoda minden reggel kinyitotta kapuit és várta a gyerekeket. Még egy ezer éves város életében is komoly fejezet 65 év, amely már elegendő idő arra, hogy akár már az unokáit, dédunokáit is hozhassa ide, aki egyszer ide járt.