Bornapok és sirályok hajnala

Csak a páraelszívó lámpája világított, meleg fénnyel terítve be a konyhapultot, amin már duruzsolt a szarvasi kávéfőző kitörni kész koffein vulkánja. Amíg a kötelező reggeli fekete eléri a kiöntésre tökéletesen alkalmatlan üveg edényt, addig egy gyors leltár. Konyhai eszközök és horgász cuccok, gázzsámoly és ezer más. A többiek késnek, mert a Móri Bornapok miatt rövid volt az éjszaka, így arra is jut idő, hogy egy cukor- és tejmentes kávé eljusson a Velencei-tó partjára. A víz felett pára úszik, melyhez csatlakozik a fekete bögre felett feltörő fehér felhő. A nesztelen gumitalpú léptek felverik a félálomban is feszült récék csapatát, és mindeközben a pitymalat szürkeségében ringó csónakok felett, a Bence-hegyi kilátó alatt, a fényfűzérnek tűnő utcai lámpasorok egy karmesteri pálca intésére kihúnynak. Nagytestű sirályok keskeny szárnyakkal lomhán de céltudatosan repülnek ismeretlen céljuk felé, a kápolnásnyéki horgásztavon aztán újra látni őket.

Fotó: Palocsai Jenő