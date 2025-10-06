október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér vármegye

2 órája

Bornapok és sirályok hajnala

Címkék#Hajnal#Velencei-tó#csónak#móri bornapok

Palocsai Jenő
Bornapok és sirályok hajnala

Fotó: Palocsai Jenő

Csak a páraelszívó lámpája világított, meleg fénnyel terítve be a konyhapultot, amin már duruzsolt a szarvasi kávéfőző kitörni kész koffein vulkánja. Amíg a kötelező reggeli fekete eléri a kiöntésre tökéletesen alkalmatlan üveg edényt, addig egy gyors leltár. Konyhai eszközök és horgász cuccok, gázzsámoly és ezer más. A többiek késnek, mert a Móri Bornapok miatt rövid volt az éjszaka, így arra is jut idő, hogy egy cukor- és tejmentes kávé eljusson a Velencei-tó partjára. A víz felett pára úszik, melyhez csatlakozik a fekete bögre felett feltörő fehér felhő. A nesztelen gumitalpú léptek felverik a félálomban is feszült récék csapatát, és mindeközben a pitymalat szürkeségében ringó csónakok felett, a Bence-hegyi kilátó alatt, a fényfűzérnek tűnő utcai lámpasorok egy karmesteri pálca intésére kihúnynak. Nagytestű sirályok keskeny szárnyakkal lomhán de céltudatosan repülnek ismeretlen céljuk felé, a kápolnásnyéki horgásztavon aztán újra látni őket.

Fotó: Palocsai Jenő

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu