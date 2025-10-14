Börgöndi ejtőernyősök Erdélyben

Pula József, P. Nagy György és Mórocz Béla képviselte a börgöndi bázis repülősportját az erdélyi eseményen, ahol értékes helyezések születtek.

Mórocz Béla (jobbra) csapattagként harmadik helyezést szerzett

Fotó: ARE

Az összetett kupasorozatban az Asztalos, Krajcsi, Tóth és Pula összeállítású magyar együttes második helyen végzett, ráadásul Asztalos egyéniben második, Tóth pedig harmadik lett. Mórocz Béla Zarnesti repülőterén moldovai versenyzőkkel csapatban a harmadik helyezést ért el két moldáv férfi, és egy lengyel hölgy csapattársakkal. Nem volt könnyű a feladat, hiszen a tervezett nyolc ugrássorozatból az alacsony felhőzet miatt csak négyet lehetett megrendezni.