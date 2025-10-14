1 órája
Börgöndi ejtőernyősök Erdélyben
Nemrégiben a Brassó melletti Zernyest, azaz románul Zarnesti repülőterén rendezték meg a Kelet-Európa Kupa ejtőernyős célbaugró verseny újabb fordulóját, amelyen a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület három tapasztalt sportolója is részt vett.
A magyar csapat második lett Erdélyben
Forrás: ARE
Pula József, P. Nagy György és Mórocz Béla képviselte a börgöndi bázis repülősportját az erdélyi eseményen, ahol értékes helyezések születtek.
Az összetett kupasorozatban az Asztalos, Krajcsi, Tóth és Pula összeállítású magyar együttes második helyen végzett, ráadásul Asztalos egyéniben második, Tóth pedig harmadik lett. Mórocz Béla Zarnesti repülőterén moldovai versenyzőkkel csapatban a harmadik helyezést ért el két moldáv férfi, és egy lengyel hölgy csapattársakkal. Nem volt könnyű a feladat, hiszen a tervezett nyolc ugrássorozatból az alacsony felhőzet miatt csak négyet lehetett megrendezni.