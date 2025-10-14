október 14., kedd

Három ugró képviselte az Albatroszt

37 perce

Börgöndi ejtőernyősök Erdélyben

Címkék#P Nagy György#Pula József#Mórocz Béla

Nemrégiben a Brassó melletti Zernyest, azaz románul Zarnesti repülőterén rendezték meg a Kelet-Európa Kupa ejtőernyős célbaugró verseny újabb fordulóját, amelyen a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület három tapasztalt sportolója is részt vett.

Tihanyi Tamás
Börgöndi ejtőernyősök Erdélyben

A magyar csapat második lett Erdélyben

Forrás: ARE

Pula József, P. Nagy György és Mórocz Béla képviselte a börgöndi bázis repülősportját az erdélyi eseményen, ahol értékes helyezések születtek.

Mórocz Béla (jobbra) csapattagként harmadik helyezést szerzett
Fotó: ARE

 Az összetett kupasorozatban az Asztalos, Krajcsi, Tóth és Pula összeállítású magyar együttes második helyen végzett, ráadásul Asztalos egyéniben második, Tóth pedig harmadik lett. Mórocz Béla Zarnesti repülőterén moldovai versenyzőkkel csapatban a harmadik helyezést ért el két moldáv férfi, és egy lengyel hölgy csapattársakkal. Nem volt könnyű a feladat, hiszen a tervezett nyolc ugrássorozatból az alacsony felhőzet miatt csak négyet lehetett megrendezni.

