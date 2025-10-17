Bekapcsolod? Vagy kockáztatsz? Döbbenetes számok és rendőri tapasztalatok a biztonsági övről (videóval)

A feol.hu riportjában két, a közlekedésbiztonság frontvonalán dolgozó rendőr szakértőt hívott meg, hogy világosan és érzékletesen elmagyarázzák: miért kell most - tényleg azonnal - komolyan venni a biztonsági öv használatát. Illés Mihály rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára és Piszkor Gyula Péter rendőr zászlós, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság balesethelyszínelője a számok és személyes tapasztalataik tükrében mutatják meg, mit veszít az, aki kihagyja az öv bekötését.

A rendőrségi tapasztalat szerint a biztonsági öv hiánya a halálos balesetek harmadánál döntő tényező, mondja Illés Mihály és Piszkor Gyula. Nem az öv veszélyes, hanem annak elmulasztása – egy mozdulat életet menthet

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A számok, amelyek nem hazudnak

2024-ben Fejér vármegye közútjain 540 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ezekben összesen 749 fő sérült meg vagy vesztette életét: 18 elhunyt, 238 súlyosan sérült és 493 könnyen sérült.

A statisztika szerint azok közül, akiknek a balesetnél használniuk kellett volna a biztonsági övet, 40 személy nem használta: közülük 6 halt meg, 17 súlyosan és 17 könnyen sérült.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az összes balesetnél a használati arány 91 százalék - tehát 9 százalék nem használta az övet. Az elhunytak körében a használati arány csak 45 százalék (azaz 55 százalék nem használta), súlyos sérülteknél 83 százalék volt a használat, míg a könnyű sérülteknél 95 százalék.

Illés Mihály összegzi a legkeményebb következtetést: - Levonható az a következtetés, hogy a halálos kimenetelű balesetek harmadában a biztonsági öv használatának elmulasztása meghatározó tényező lehetett.

A statisztika mögötti valós kockázat

A többéves, 2017–2021 közötti hazai adatok alapján is világos a kép: a biztonsági öv viselése drasztikusan csökkenti a halálozás esélyét. A járművezetők esetén, ha be van kötve valaki, a halálozás valószínűsége 1,83 százalék, ha nincs bekötve, 7,62 százalék - ez 4,2-szeres kockázatnövekedés. Általánosan nézve, függetlenül az üléspozíciótól, aki be van kötve, annak a halálozási esélye 1,6 százalék, aki nincs, annak 7,3 százalék - ez 4,5-szörös kockázat.

Illés Mihály ezt így fordítja le: - A számok hidegen, de teljesen egyértelműen beszélnek: ha nem kötöd be magad, jelentősen nagyobb eséllyel nem éled túl a legsúlyosabb baleseteket.