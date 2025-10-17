58 perce
Bekapcsolod? Vagy kockáztatsz? Döbbenetes számok és rendőri tapasztalatok a biztonsági övről (videóval)
Hideg számok, megrázó történetek következnek két rendőrtől, akik minden nap azt látják, hogy még mindig vannak, akik nem kötik be az övet az autóban. A bekapcsolt biztonsági öv hiányzott a több halálos áldozatot követelő buszbalesetnél, a fának csapódó autónál és a 81-es buszbalesetnél is. És mind a száznyolcvankilenc autósnál, akit mindössze három nap alatt kapcsoltak le ugyanezért.
A feol.hu riportjában két, a közlekedésbiztonság frontvonalán dolgozó rendőr szakértőt hívott meg, hogy világosan és érzékletesen elmagyarázzák: miért kell most - tényleg azonnal - komolyan venni a biztonsági öv használatát. Illés Mihály rendőr alezredes, a Fejér Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára és Piszkor Gyula Péter rendőr zászlós, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság balesethelyszínelője a számok és személyes tapasztalataik tükrében mutatják meg, mit veszít az, aki kihagyja az öv bekötését.
A számok, amelyek nem hazudnak
2024-ben Fejér vármegye közútjain 540 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ezekben összesen 749 fő sérült meg vagy vesztette életét: 18 elhunyt, 238 súlyosan sérült és 493 könnyen sérült.
A statisztika szerint azok közül, akiknek a balesetnél használniuk kellett volna a biztonsági övet, 40 személy nem használta: közülük 6 halt meg, 17 súlyosan és 17 könnyen sérült.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az összes balesetnél a használati arány 91 százalék - tehát 9 százalék nem használta az övet. Az elhunytak körében a használati arány csak 45 százalék (azaz 55 százalék nem használta), súlyos sérülteknél 83 százalék volt a használat, míg a könnyű sérülteknél 95 százalék.
Illés Mihály összegzi a legkeményebb következtetést: - Levonható az a következtetés, hogy a halálos kimenetelű balesetek harmadában a biztonsági öv használatának elmulasztása meghatározó tényező lehetett.
A statisztika mögötti valós kockázat
A többéves, 2017–2021 közötti hazai adatok alapján is világos a kép: a biztonsági öv viselése drasztikusan csökkenti a halálozás esélyét. A járművezetők esetén, ha be van kötve valaki, a halálozás valószínűsége 1,83 százalék, ha nincs bekötve, 7,62 százalék - ez 4,2-szeres kockázatnövekedés. Általánosan nézve, függetlenül az üléspozíciótól, aki be van kötve, annak a halálozási esélye 1,6 százalék, aki nincs, annak 7,3 százalék - ez 4,5-szörös kockázat.
Illés Mihály ezt így fordítja le: - A számok hidegen, de teljesen egyértelműen beszélnek: ha nem kötöd be magad, jelentősen nagyobb eséllyel nem éled túl a legsúlyosabb baleseteket.
A helyszínelők hangja: személyes emlékek és mindennapi tapasztalatok
Piszkor Gyula Péter több mint tizenhat éve balesethelyszínelő - beszélgetésünkben személyes tapasztalatokat is megoszt.
- Ez a téma számomra személyes ügy - a családomban is hoztuk a szabályt: mindig bekötni! - mondja. Hangsúlyozza, hogy gyakori kifogás a „csak egy megálló”, vagy „csak egy kilométer” - ő erre mindig egyszerű választ ad: - Nem lehet kifogásokat gyártani: ha rutinból bekötöd, sokszor megmented magad!
A kolléga fájó emlékeket is felidéz: egy esti baleset Székesfehérvár és Zámoly között, ahol egy fiatal nő nem használta az övet és életét vesztette – a helyszínelő szerint „ha be lett volna kötve, nagy valószínűséggel élve is kiszállhatott volna az autóból”. Nem egyetlen tragédia kapcsán találkozott azonban ezzel a jelenséggel: emlékei között szerepel egy olyan baleset is, ahol a nagy erejű ütközés miatt egy utas szó szerint kirepült egy kisautó hátsó ablakán - az autó karosszériája egyszerűen nem tudta tartani a testet.
A helyszínelő szerint ezek az esetek világosan mutatják, hogy nem az öv jelent kockázatot, hanem éppen annak hiánya. Az öv okozhat zúzódást vagy bevérzést, de ezek a sérülések általában összeegyeztethetők az élettel – a kirepülés viszont sokszor végzetes, hangsúlyozza a szakember. Felidézte a szabadbattyáni busztragédiát is, ahol több utas vesztette életét, részben azért, mert nem használták a rendelkezésre álló öveket. A jármű oldalára borult, és akik nem voltak rögzítve, egymásra zuhantak, súlyos belső és fejsérüléseket szenvedve. Elmondása szerint egy ilyen helyzetben az öv még egy kéttagú szíj formájában is megtarthatná az utast a helyén, míg öv nélkül „senkit nem véd semmi” - a testek tehetetlenül csapódnak, és egymásnak is sérülést okoznak.
A jogi környezet: új felelősségi szabályok
A beszélgetésből az is kiderült: a szabályozás változott. Az objektív felelősség kiterjesztésével, egy felvétel esetén a gépkocsi üzemben tartója, tulajdonosa lehetőséget kap nyilatkozni arról, hogy melyik utas nem kötötte be magát - és a bírság a nem bekötött személlyel szemben lesz kiszabható. A gyakorlatban szeptembertől alkalmazzák is a hatóságok az új szabályozást.
Mi hangzik el a gyakorlati ellenőrzésnél?
A szakember tapasztalata szerint az ellenőrzéseknél a leggyakoribb kifogások: „csak egy rövid út” vagy „kényelmetlen” - ám a rendőr röviden így fogalmaz: - Ez nem érv.
Éppen ezért erősen hangsúlyozzuk a felelősséget: nem csak saját magadért kell bekötni az övet, hanem azokért is, akik rád várnak otthon! Piszkor Gyula, aki három gyermeket nevel, ezt személyes küldetésként kezeli: - A gyerekeim már kiskoruk óta azt tanulták, hogy a biztonság az első. Ha csak egy ember is holnaptól másként dönt - beköti magát -, akkor megérte ezt elmondani!