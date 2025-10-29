Birsalma és minden, ami könnyedén készíthető belőle

A befőtt magában is finom, de egy szelet rántott hús mellé is kiváló kísérő

Fotó: PJD

Hozzávalók három hagyományos üveghez

– Másfél kiló birsalmából körülbelül három darab 750 ml-es befőtt fog készülni. Így tehát, először is, szükségünk lesz 3 db, nagyon jól záródó, fertőtlenített, lehetőleg csavaros tetejű üvegre és a többi hozzávalóra.

1,5 kg birsalma. Hámozással, tisztítással együtt lesz ez akkor lesz körülbelül ennyi, ha 2,5 kg birsalmát vásárolunk.

1,5 liter víz

40 dkg cukor. Ezt nem javasoljuk elhagyni a birsalma fanyar alapíze miatt, de kísérletezhetünk kisebb mennyiséggel vagy egészségesebb édesítőkkel.

Fűszerek: igény szerint fahéj, szegfűszeg, kardamom, csillagánizs. Bármelyik elhagyható vagy helyettesíthető néhány darab tisztított bio citrom héjával.

1-2 citrom a főzéshez– olvasható a birs.hu-n.

Itt most annak kellene lennie, hogy a birsalmából kompót is készíthető, nem csak befőtt, de fontos megjegyezni, hogy a hozzávalók szempontjából nincs nagy eltérés, inkább csak a főzési idő és a tároló edény, az ami miatt a kettő nem egy, hiszen a kompót rövidebb ideig főzött, frissebb állagú, de kevésbé tartós gyümölcsétel, míg a befőtt hosszabb ideig főzött, légmentesen lezárt, sokáig eltartható, tartósítószeres, és általában cukrozott gyümölcs.

még az egészen édes süteményekből is kiérezni a birs ízét és illatát

Fotó: PJD

Birsalmasajt lábosban vagy sütőben

Sokan úgy gondolnak a birsalmasajt készítésére, mint egy türelemjátékra, vagyis amikor már elegünk van a birsalma lekvár főzéséből, akkor összeszedjük minden lelki erőnket, és tovább főzzük, hogy sűrűbb legyen, és ha megáll benne a kanál, akkor mehet az őzgerincbe, zsírpapírba, sütőpapírba. Nos, való igaz, hogy így is lehet, de úgy is, hogy sütőbe tesszük az egész gyümölcsöket, amiket csak akkor hámozunk meg és darabolunk, amikor már megpuhultak a saját héjukban. Nem csak az elkészítés módja változatos a sajt esetében, hanem a hozzávalók is. Elég lehet csak a cukor, és mellé egy kis valódi citrom leve vagy akár reszelt héja, de sokan el sem tudják képzelni ezt a komoly szárítást igénylő téli csemegét dió, vagy akár mandula darabok nélkül. Az elkészült édesség színe is igen változatos, hiszen a világos színtől terjed a skála a piros felé, de az egészen barna sajtok sem ritkák.