Birsalma és minden, ami könnyedén készíthető belőle
Több olyan gyümölcsnek is eljött a szezonja, ami frissen is kiváló csemege, sokáig eltartható és számtalan befőzési módszer segítségével is konzerválni lehet a belső értékeit. Egyedül a birsalma az, ami nyersen ehetetlen, viszont egy kis időráfordítással könnyedén készíthető belőle bármilyen finomság.
Ahogy arról már korábban írtunk, a birsalma az a gyümölcs, amiben több olyan anyag is van, ami a többi gyümölcsben nincs, vagy csak minimális mennyiségben. Talán ezek a beltartalmi értékek teszik de a birs nyersen gyakorlatilag fogyaszthatatlan, vagy legalábbis élvezhetetlen. Viszont számos elkészítési, illetve felhasználási módja ismert, amik között van néhány egészen egyszerű is, és van több olyan is, ami szinte már izgalmas.
Az alapanyag előkészítése időigényes feladat
A birsalma egyik leggyakoribb feldolgozása és tartósítása a lekvárfőzés. Lehet úgy is készíteni, hogy szinte semmi nincs benne, de úgy is, hogy a fahéj, a szegfűszeg és számtalan más, távoli tájakról érkezett fűszer keveri meg a lekvárt. Az egyszerű és a művészi módon elkészített lekvár befőzéséhez ugyanúgy készülünk hozzá, és csak később, a fűszerezésnél ágazik el a két irányzat. Abban mindenki egyetért, hogy a gyümölcsöt meg kell mosni, és hogy a viaszos héjon sorakozó szőröket, vagyis a molyhos részt el kell távolítani, éppúgy, ahogy a magházat, bár sokan belefőzik a lekvárba a magházat is, ugyanis ott koncentrálódik a pektin, ami fontos összetevője a lekvárnak. Köztes megoldás, hogy megfőzik a magokat rejtő sortos részeket, de pürésítés előtt kiveszik azokat, így a lekvárosüvegbe már nem juthatnak.
Birsalma és a hagyományos lekvár
Az alap recept azt írja a birsalmalekvár főzéséről, hogy nem kell bele semmi, csak 1kg birsalma, 30 dkg cukor, egy fél citrom leve és héja, valamint egy bögre víz. A víz egyik felével feltesszük puhulni a késsel vagy húsvágó bárddal felkockázott gyümölcsdarabokat, majd a bögrében maradt vizet összeforraljuk a cukorral és a citrommal. Ha mindkettő kész, akkor mehet a botmixer, majd az összeöntés, és végül az együttes főzés, melynek eredményét tiszta és forró folyadék fogadására alkalmas üvegekbe töltjük, majd takarókba bugyolálva eltesszük a fejjel lefelé fordított dunsztos üvegeket úgy 24 órára. A birs befőtt bonyolultabb mint a lekvár Ha birsből készítünk befőttet, sok plusz munkafolyamat is van. Az első példáulé az, hogy nem elég ledörzsölni a szőrös részeket, meg is kell hámozni a gyümölcsöket, és persze a darabolás során, a lekvárkészítéssel ellentétben ellentétben arra is figyelni kell, hogy a gyümölcsdarabok szépek és főleg egyformák legyenek. Ha megvagyunk, indulhat a főzés és a szirupkészítés, hogy aztán a télen készült sütemények mélyéről felénk áradhasson a keleties íz- és illatvilág.
Hozzávalók három hagyományos üveghez
– Másfél kiló birsalmából körülbelül három darab 750 ml-es befőtt fog készülni. Így tehát, először is, szükségünk lesz 3 db, nagyon jól záródó, fertőtlenített, lehetőleg csavaros tetejű üvegre és a többi hozzávalóra.
- 1,5 kg birsalma. Hámozással, tisztítással együtt lesz ez akkor lesz körülbelül ennyi, ha 2,5 kg birsalmát vásárolunk.
- 1,5 liter víz
- 40 dkg cukor. Ezt nem javasoljuk elhagyni a birsalma fanyar alapíze miatt, de kísérletezhetünk kisebb mennyiséggel vagy egészségesebb édesítőkkel.
- Fűszerek: igény szerint fahéj, szegfűszeg, kardamom, csillagánizs. Bármelyik elhagyható vagy helyettesíthető néhány darab tisztított bio citrom héjával.
- 1-2 citrom a főzéshez– olvasható a birs.hu-n.
Itt most annak kellene lennie, hogy a birsalmából kompót is készíthető, nem csak befőtt, de fontos megjegyezni, hogy a hozzávalók szempontjából nincs nagy eltérés, inkább csak a főzési idő és a tároló edény, az ami miatt a kettő nem egy, hiszen a kompót rövidebb ideig főzött, frissebb állagú, de kevésbé tartós gyümölcsétel, míg a befőtt hosszabb ideig főzött, légmentesen lezárt, sokáig eltartható, tartósítószeres, és általában cukrozott gyümölcs.
Birsalmasajt lábosban vagy sütőben
Sokan úgy gondolnak a birsalmasajt készítésére, mint egy türelemjátékra, vagyis amikor már elegünk van a birsalma lekvár főzéséből, akkor összeszedjük minden lelki erőnket, és tovább főzzük, hogy sűrűbb legyen, és ha megáll benne a kanál, akkor mehet az őzgerincbe, zsírpapírba, sütőpapírba. Nos, való igaz, hogy így is lehet, de úgy is, hogy sütőbe tesszük az egész gyümölcsöket, amiket csak akkor hámozunk meg és darabolunk, amikor már megpuhultak a saját héjukban. Nem csak az elkészítés módja változatos a sajt esetében, hanem a hozzávalók is. Elég lehet csak a cukor, és mellé egy kis valódi citrom leve vagy akár reszelt héja, de sokan el sem tudják képzelni ezt a komoly szárítást igénylő téli csemegét dió, vagy akár mandula darabok nélkül. Az elkészült édesség színe is igen változatos, hiszen a világos színtől terjed a skála a piros felé, de az egészen barna sajtok sem ritkák.
Birses furcsaságok ínyenceknek
Bármennyire bizarr a birsleves vagy a főzelék, sokan kedvelik és készítik ezeket. Az alapanyag mellett a másik különlegessége a levesnek, hogy lehet forrón és hidegen is enni, utóbbi esetben akár tejszínhabbal is. A nosalty.hu szerint ezek kellenek hozzá:
- 70 dkg birsalma (3-4 db, közepes birsalma)
- 10 dkg cukor
- 2 dl habtejszín
- 0.5 db vanília (vagy vaníliás cukor)
- 1 db fahéjrúd (nagyobb)
- 7 db szegfűszeg
- 1 fél citromból nyert citromlé
- 1 evőkanál étkezési keményítő
- 1 csipet só
A birsalma kiváló kiegészítője lehet húsételeknek, párolva, vagy birsalmaszósz gyanánt akár komplett köretnek is kínálhatjuk, de úgy is barátságba kerülhet a birsalma a húsokkal., ha az első késmozdulat előtt elfogyasztunk három centiliter birsalmapálinkát egy arra alkalmas tulipánformájú pohárból..
