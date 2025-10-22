Ha ezt teszed a kályhába, megbüntetnek: százezres bírság is jöhet

Amint lehűl az idő, országszerte beindul a fűtési szezon, és sok háztartásban újra életre kelnek a kályhák és kandallók. Azonban kevesen tudják, hogy a helytelen fűtés nemcsak egészségkárosító, hanem komoly bírság is járhat érte. Egyes esetekben a hatóságok akár százezer forintos büntetést is kiszabhatnak a tiltott anyagokat égetőkre.

Bírság járhat a szabálytalan fűtésért

Fotó: MW/Archív

Bírság járhat, ha nem tiszta tüzelőanyagot használunk

Az Ipolyerdő írásából kiderül, hogy a kályhában, kazánban vagy kandallóban kizárólag természetes, faalapú tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – égethető. Ezek biztosítják a leghatékonyabb égést és a legkisebb környezeti terhelést. Az ilyen anyagokkal való fűtés nemcsak gazdaságosabb, de a berendezés élettartamát is meghosszabbítja.

Aki azonban tiltott anyagokat éget, nemcsak a levegőt, hanem saját kályháját is mérgezi.