1 órája
Ha ezt teszed a kályhába, megbüntetnek: százezres bírság is jöhet
Mire kell odafigyelnünk? Szabálytalan fűtés esetén akár százezres bírság is járhat.
Amint lehűl az idő, országszerte beindul a fűtési szezon, és sok háztartásban újra életre kelnek a kályhák és kandallók. Azonban kevesen tudják, hogy a helytelen fűtés nemcsak egészségkárosító, hanem komoly bírság is járhat érte. Egyes esetekben a hatóságok akár százezer forintos büntetést is kiszabhatnak a tiltott anyagokat égetőkre.
Bírság járhat, ha nem tiszta tüzelőanyagot használunk
Az Ipolyerdő írásából kiderül, hogy a kályhában, kazánban vagy kandallóban kizárólag természetes, faalapú tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – égethető. Ezek biztosítják a leghatékonyabb égést és a legkisebb környezeti terhelést. Az ilyen anyagokkal való fűtés nemcsak gazdaságosabb, de a berendezés élettartamát is meghosszabbítja.
Aki azonban tiltott anyagokat éget, nemcsak a levegőt, hanem saját kályháját is mérgezi.
Tiltott anyagok: amit semmiképp se tegyünk a tűzre
Sokan még mindig azzal fűtenek, ami épp kéznél van: régi bútorlap, festett fa, sőt, néha háztartási hulladék is a tűzre kerül. Ezek égésekor mérgező gázok, nehézfémek és mikroszemcsék jutnak a levegőbe – mindez a szmog egyik fő forrása.
Tilos elégetni:
- háztartási hulladékot és műanyagot,
- gumit, rétegelt lemezt, festett vagy ragasztott fát,
- textilt, cipőt, vegyszerezett mezőgazdasági anyagot,
- akkumulátort és festékmaradékot.
Az ilyen füst szúrós szagú, sűrű, és messziről felismerhető. Nemcsak környezetromboló, de a szomszédok bejelentése alapján bírság is kiszabható.
