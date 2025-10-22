október 22., szerda

Előd névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erre figyelj oda

1 órája

Ha ezt teszed a kályhába, megbüntetnek: százezres bírság is jöhet

Címkék#fa#tűz#kazán#fűtés#fűtési szezon#hulladék

Mire kell odafigyelnünk? Szabálytalan fűtés esetén akár százezres bírság is járhat.

Feol.hu

Amint lehűl az idő, országszerte beindul a fűtési szezon, és sok háztartásban újra életre kelnek a kályhák és kandallók. Azonban kevesen tudják, hogy a helytelen fűtés nemcsak egészségkárosító, hanem komoly bírság is járhat érte. Egyes esetekben a hatóságok akár százezer forintos büntetést is kiszabhatnak a tiltott anyagokat égetőkre.

Bírság járhat a szabálytalan fűtésért
Bírság járhat a szabálytalan fűtésért
Fotó: MW/Archív

Bírság járhat, ha nem tiszta tüzelőanyagot használunk

Az Ipolyerdő írásából kiderül, hogy a kályhában, kazánban vagy kandallóban kizárólag természetes, faalapú tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – égethető. Ezek biztosítják a leghatékonyabb égést és a legkisebb környezeti terhelést. Az ilyen anyagokkal való fűtés nemcsak gazdaságosabb, de a berendezés élettartamát is meghosszabbítja.

Aki azonban tiltott anyagokat éget, nemcsak a levegőt, hanem saját kályháját is mérgezi.

Tiltott anyagok: amit semmiképp se tegyünk a tűzre

Sokan még mindig azzal fűtenek, ami épp kéznél van: régi bútorlap, festett fa, sőt, néha háztartási hulladék is a tűzre kerül. Ezek égésekor mérgező gázok, nehézfémek és mikroszemcsék jutnak a levegőbe – mindez a szmog egyik fő forrása.

Tilos elégetni:

  • háztartási hulladékot és műanyagot,
  • gumit, rétegelt lemezt, festett vagy ragasztott fát,
  • textilt, cipőt, vegyszerezett mezőgazdasági anyagot,
  • akkumulátort és festékmaradékot.

Az ilyen füst szúrós szagú, sűrű, és messziről felismerhető. Nemcsak környezetromboló, de a szomszédok bejelentése alapján bírság is kiszabható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu