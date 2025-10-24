Hamarosan elkészül az új bicikliút

Aki Sárkeresztes felé veszi az irányt Székesfehérvár felől, az már láthatja az új bicikliutat a 81-es főút mentén bal oldalon. Az aszfaltozás már megtörtént, csak egy-egy, a szántóföldekhez vezető részen hiányzik még a burkolat, ugyanis ezek a részek gondosan ki lesznek alakítva úgy, hogy a 81-es főútról a földjeikre mezőgazdasági gépekkel lekanyarodóknak ne jelentsen akadályt a bicikliút – írtuk meg nem sokkal korábban.

A sárkeresztesi bicikliúttal együtt járdakapcsolatot is építettek az új gyalogátkelőhely és a buszmegálló között

Fotó: FMH

Gyalogátkelőhely, járdakapcsolat is épül a bicikliút mellett

A bicikliút mellett végre rendeződött az egyik buszmegálló megközelítésének ügye is. Eddig ugyanis – Sárkeresztes irányában – az út bal oldalán álló buszmegállót csak úgy lehetett gyalogosan megközelíteni, hogy az ember valahogyan átszaladt a rendkívül forgalmas 81-es főúton. Mostanra viszont elkészült az új gyalogátkelőhely, nem messze a buszmegállótól. A gyalogátkelőhely és a buszmegálló között pedig akadálymentes járdakapcsolatot építettek ki, amely a jelek szerint hamarosan el is készül, már csak az utolsó simítások vannak hátra, csakúgy, mint a projekt összességét tekintve: a tervek szerint sor kerül majd faültetésekre is, hiszen a bicikliút építésekor több fát is ki kellett vágni. A napokban az Országfásítási Program részeként 10 facsemetét ültettek el a gyalogátkelőhely mellett, de várhatóan a facsemeték száma még szaporodni fog a bicikliút projekt részeként.

