Egy háromgyermekes, beteg gyermekeket gondozó családnak gyűjtenek a jenőiek

Veszprémi Georgina, jenői háromgyermekes édesanya kezdeményezésére tartanak e hét szombaton 14 órakor jótékonysági süteményvásárt a művelődési házban. A sütemények eladásából befolyt összeg teljes egészét a Mészáros családnak ajánlják fel, akiknek három gyermekéből kettő beteg.

Beteg gyermekeket gondozó családnak gyűjtenek

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

A családnak legidősebb és középső gyermeke beteg

Mint azt megtudtuk, a legidősebb Lotti agykamra tágulattal született, így ő azóta folyamatos segítségre és fejlesztésekre szorul. Ám nemrég sajnos kiderült, hogy középső gyermeküknek, a hat éves Máténak izomdaganata van a hasüregében. Őt jelenleg a Heim Pál Kórházban kezelik és előreláthatólag 25 hét ennek időtartama. A kisfiú kemoterápiát kap, amelytől azt várják, hogy a daganat zsugorodik és műthető lesz. Legkisebbik gyermekük Ábel szerencsére egészséges, ám még így is elképzelhetetlen lelki és anyagi teher zúdul a családra, amelyet a jenőiek szeretnének, ahogy tudnak, csökkenteni.

Mivel az édesanya Lotti miatt már jó ideje nem tud munkát vállalni, ezért évekkel ezelőtt létrehozták a Nasi birodalom névre keresztelt vállalkozásukat, melyben édességeket árusítanak. Bárki rendelhet tőlük, de több rendezvényre is kitelepülnek, ahol személyesen is találkozhatnak velük az emberek.

E hét szombaton lesz egyébként a megye más részén, Lajoskomáromban is egy jótékonysági sütivásár, melyen a dégi dagantos kislány gyógyulására gyűjtenek.