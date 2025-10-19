Beszökött az ősz a szerelem nagybetűs várába: most még romantikusabb a Bory-vár (galéria)

Nem ritkán hatalmas, limuzinok, vagy legalább a családok legnagyobb szedánjai állnak meg az Öreghegy egyik fontos utcáján, és az autókból habfalat fehér ruhás hölgyek, és a szokatlan, mellénnyel és nyakkendővel bonyolított öltönyben feszengő férfiak szállnak ki. A mögöttük leparkoló kisautóból addigra már kipattant a fotós, és el is kezdi az ifjú pár legelső és legromantikusabb fotósorozatát. Hol is kerülgethetnék egymást ezek a csoportok, ha nem a Bory-vár területén?

A hitvesi szeretet emléke

– A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrász és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A vár telkét, amelyen szőlő és gyümölcsfák között eredetileg csak egy borospince állt a hozzá tartozó présházzal, még 1912-ben vásárolta meg Bory Jenő. A présházat ekkor bővítette lakássá s készített fölötte egy műtermet is. A vár építésébe csak az első világháború után kezdett, amikor sokasodó szobrászi megrendeléseinek honoráriumából erre is tudott költeni. – olvasható a bory-var.hu-n