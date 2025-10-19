október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerelem szülte szecesszió

1 órája

Beszökött az ősz a szerelem nagybetűs várába: most még romantikusabb a Bory-vár (galéria)

Címkék#építész#ősz#romantika#Bory-vár

Mind oly sok jó gondolat, Székesfehérvár egyik sokat látogatott ékességének ötlete is a borospince előtti présházban fogant. A Bory-vár betonból és téglából formázott épületegyüttese évtizedek óta a szerelem nagybetűs vára, ám most, hogy beszökött az ősz, tovább emelkedik a romantika szintje.

Palocsai Jenő
Beszökött az ősz a szerelem nagybetűs várába: most még romantikusabb a Bory-vár (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Nem ritkán hatalmas, limuzinok, vagy legalább a családok legnagyobb szedánjai állnak meg az Öreghegy egyik fontos utcáján, és az autókból habfalat fehér ruhás hölgyek, és a szokatlan, mellénnyel és nyakkendővel bonyolított öltönyben feszengő férfiak szállnak ki. A mögöttük leparkoló kisautóból addigra már kipattant a fotós, és el is kezdi az ifjú pár legelső és legromantikusabb fotósorozatát. Hol is kerülgethetnék egymást ezek a csoportok, ha nem a Bory-vár területén?

A hitvesi szeretet emléke

– A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrász és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A vár telkét, amelyen szőlő és gyümölcsfák között eredetileg csak egy borospince állt a hozzá tartozó présházzal, még 1912-ben vásárolta meg Bory Jenő. A présházat ekkor bővítette lakássá s készített fölötte egy műtermet is. A vár építésébe csak az első világháború után kezdett, amikor sokasodó szobrászi megrendeléseinek honoráriumából erre is tudott költeni. – olvasható a bory-var.hu-n 

Csodás őszi hangulat a Bory-várban

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Minden évszakban szép

A legtöbb esküvő nyáron és ősszel van, így olyankor a legfelkapottabb a Bory-vár, ám az épületegyüttes minden évszakban szép, hiszen a kert örökzöldjei, életfái biztosítják azt a hátteret, ami a romantikához, illetve a fényképekhez kellhet. De nem csak udvarok és bennük növények váltogatják egymást az épületek közé szorítva, hanem számtalan műalkotás is sorakozik a beltérben éppúgy mint a külső tereken, vagy az árkádok alatt. Az örök hűséget fogadó, szép ruhás párokról itt is készülnek fényképek, és az sem baj, ha a számtalan műalkotás közül időnként a fotóalanyokra kacsint itt-ott egy sokat sejtő, a jövőről sokat tudó ördögfigura.

Beszökött az ősz, és vele a romantika

Mivel ragyogó az ősz, és egyre színesebbek a lombok, az ősszel együtt a romantika is beszökött a Bory-vár falai, terei közé, és bár az esküvő mindig nagy pillanat a szerelmesek életébe, de talán az még romantikusabb, mikor az évfordulójuk idején, csak úgy könnyedén, utcai ruhában és néhány rosszcsont gyermekkel visszatérnek a párok emlékezni a szerelem szülte szecesszió várába.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu