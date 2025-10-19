3 órája
Beszökött az ősz a szerelem nagybetűs várába: most még romantikusabb a Bory-vár (galéria)
Mind oly sok jó gondolat, Székesfehérvár egyik sokat látogatott ékességének ötlete is a borospince előtti présházban fogant. A Bory-vár betonból és téglából formázott épületegyüttese évtizedek óta a szerelem nagybetűs vára, ám most, hogy beszökött az ősz, tovább emelkedik a romantika szintje.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
Nem ritkán hatalmas, limuzinok, vagy legalább a családok legnagyobb szedánjai állnak meg az Öreghegy egyik fontos utcáján, és az autókból habfalat fehér ruhás hölgyek, és a szokatlan, mellénnyel és nyakkendővel bonyolított öltönyben feszengő férfiak szállnak ki. A mögöttük leparkoló kisautóból addigra már kipattant a fotós, és el is kezdi az ifjú pár legelső és legromantikusabb fotósorozatát. Hol is kerülgethetnék egymást ezek a csoportok, ha nem a Bory-vár területén?
A hitvesi szeretet emléke
– A várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrász és a Műszaki Egyetem építész tanára építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A vár telkét, amelyen szőlő és gyümölcsfák között eredetileg csak egy borospince állt a hozzá tartozó présházzal, még 1912-ben vásárolta meg Bory Jenő. A présházat ekkor bővítette lakássá s készített fölötte egy műtermet is. A vár építésébe csak az első világháború után kezdett, amikor sokasodó szobrászi megrendeléseinek honoráriumából erre is tudott költeni. – olvasható a bory-var.hu-n
Csodás őszi hangulat a Bory-várbanFotók: Fehér Gábor / FMH
Minden évszakban szép
A legtöbb esküvő nyáron és ősszel van, így olyankor a legfelkapottabb a Bory-vár, ám az épületegyüttes minden évszakban szép, hiszen a kert örökzöldjei, életfái biztosítják azt a hátteret, ami a romantikához, illetve a fényképekhez kellhet. De nem csak udvarok és bennük növények váltogatják egymást az épületek közé szorítva, hanem számtalan műalkotás is sorakozik a beltérben éppúgy mint a külső tereken, vagy az árkádok alatt. Az örök hűséget fogadó, szép ruhás párokról itt is készülnek fényképek, és az sem baj, ha a számtalan műalkotás közül időnként a fotóalanyokra kacsint itt-ott egy sokat sejtő, a jövőről sokat tudó ördögfigura.
Beszökött az ősz, és vele a romantika
Mivel ragyogó az ősz, és egyre színesebbek a lombok, az ősszel együtt a romantika is beszökött a Bory-vár falai, terei közé, és bár az esküvő mindig nagy pillanat a szerelmesek életébe, de talán az még romantikusabb, mikor az évfordulójuk idején, csak úgy könnyedén, utcai ruhában és néhány rosszcsont gyermekkel visszatérnek a párok emlékezni a szerelem szülte szecesszió várába.