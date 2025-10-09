4 órája
Bérlakás ad új esélyt rászoruló családoknak Fejér vármegyében
Másfél év alatt száz bérlakás épült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával. Az otthonokba rászoruló családok költözhettek be a Felzárkózó települések program keretében. Fejér vármegyében kilenc új, modern és egészséges bérlakás várja az új lakókat. A cél, hogy a családok biztonságos, méltó környezetben kezdhessenek új életet.
Forrás: Feol archív
Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat; a modern, egészséges és tágas otthonok kialakítása a Felzárkózó települések program (Fete) részeként 13 vármegyében zajlik. Fejér vármegyében összesen kilenc ingatlanban lelhetnek majd új, komfortos lakásra a családok – tájékoztatott a Fete.hu.
Bérlakások Sárkeresztúron
A Máltai Szeretetszolgálat Fejér vármegyében Sárkeresztúron hoz létre kilenc bérlakást, amelyekből két otthon már elkészült, két ingatlanban pedig még tartanak a kivitelezési munkálatok, további öt épületnél a beruházás előkészítése zajlik. A két bérlakásba kilenc lakó költözhetett be.
„A szociális bérlakásokra valamennyi érintett Fete-település lakói pályázhatnak. Feltétel a rendszeres jövedelem, az időben fizetett bérleti díj és rezsi, valamint a rendben tartott környezet. A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban. Ez idő alatt megerősödhetnek és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe, vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak” – írja a Fete.hu.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult: így lehet jelentkezni
Frissen Fejérből
- Októberben ismét véradásra várnak a Castrum Hotelben
- Megvan Magyarország új Nobel-díjasa
- Székesfehérvárra érkezik az MCC gimnáziumi rangsor-turné
- Megvan a dátum: ekkor nyit a Mömax Székesfehérváron!
- Kíváncsi óvodások ismerkedtek az orvoslással a Szent György Kórházban