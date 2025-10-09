október 9., csütörtök

Bérlakás ad új esélyt rászoruló családoknak Fejér vármegyében

Címkék#szociális bérlakás#Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)#Felzárkózó települések#lakhatás#bérlakásépítés#bérlakásprogram

Másfél év alatt száz bérlakás épült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával. Az otthonokba rászoruló családok költözhettek be a Felzárkózó települések program keretében. Fejér vármegyében kilenc új, modern és egészséges bérlakás várja az új lakókat. A cél, hogy a családok biztonságos, méltó környezetben kezdhessenek új életet.

Feol.hu
Bérlakás ad új esélyt rászoruló családoknak Fejér vármegyében

Forrás: Feol archív

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat; a modern, egészséges és tágas otthonok kialakítása a Felzárkózó települések program (Fete) részeként 13 vármegyében zajlik. Fejér vármegyében összesen kilenc ingatlanban lelhetnek majd új, komfortos lakásra a családok – tájékoztatott a Fete.hu.

Újabb bérlakások várják leendő lakóikat Fejér megyében
Kilenc új bérlakással gyarapodott Sárkeresztúr

Bérlakások Sárkeresztúron

A Máltai Szeretetszolgálat Fejér vármegyében Sárkeresztúron hoz létre kilenc bérlakást, amelyekből két otthon már elkészült, két ingatlanban pedig még tartanak a kivitelezési munkálatok, további öt épületnél a beruházás előkészítése zajlik. A két bérlakásba kilenc lakó költözhetett be.

„A szociális bérlakásokra valamennyi érintett Fete-település lakói pályázhatnak. Feltétel a rendszeres jövedelem, az időben fizetett bérleti díj és rezsi, valamint a rendben tartott környezet. A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban. Ez idő alatt megerősödhetnek és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe, vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak” – írja a Fete.hu.

 

