Ezt kapni Pesttől 40-50 percre egy belvárosi lakás áráért

Kíváncsiak voltunk, hogy mennyiben tér el a fővárosi, főként belvárosi lakáskínálat és ár azoktól az ajánlatoktól, amelyek Fejér vármegye egyes részein érhetőek el. Mindkét esetben ugyanakkora összegben, 50 millió forint értékben kerestünk eladó ingatlanokat. De mit kapunk ennyiért Budapesten és Fejér vármegyében? Nézzük meg!

Belvárosi lakás vs. családi ház Fejér vármegyében

Forrás: ingatlanbazar.hu

Belvárosi lakás Pesten, családi ház Fejér vármegyében

Mind Budapest, mind Fejér vármegye esetében igyekeztünk olyan ingatlanokat keresni, melyek költözhető állapotúak és a mai trendek ízlésvilágát tükrözik, így a vevőnek már nem kell bajlódnia a felújítással és plusz költségként sem terheli.

1 milliós négyzetméterárak a fővárosban

Budapest esetében 40-45 négyzetméteres felújított, eladó lakások érhetők el többnyire ezért az árért. Lokációt tekintve a 8. kerületben több ilyen hirdetést is feldobott az ingatlankereső, de azért máshol is találni viszonylag jó áron egy, valamint kétszobás lakásokat.

Modern, új építésű vagy épp panorámás, tóra néző családi ház Fejérben

Fejér vármegye esetében jóval barátibb a helyzet. Itt főleg házakat igyekeztünk gyűjteni és nagy meglepetésünkre 50 millió forintért új építésű, korszerű és modern kertes házakat is találtunk.

Feketehegyi új építésű ingatlan

Forrás: ingatlanbazar.hu

Sukorói panorámás

Forrás: ingatlanbazar.hu

Grátisz, hogy a fent felsorolt összes ingatlanra igényelhető a 3%-os kamattámogatott Otthon Start lakáshitel az ingatlanportál szerint.