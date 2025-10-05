2 órája
Ezt kapni Pesttől 40-50 percre egy belvárosi lakás áráért
Míg a fővárosban egy kisebb jó állapotú, belvárosi lakásért kedvező árnak számít az 50 millió forint, addig Fejér vármegyében ennél jóval többet adnak. Mutatjuk, hogy miket!
Kíváncsiak voltunk, hogy mennyiben tér el a fővárosi, főként belvárosi lakáskínálat és ár azoktól az ajánlatoktól, amelyek Fejér vármegye egyes részein érhetőek el. Mindkét esetben ugyanakkora összegben, 50 millió forint értékben kerestünk eladó ingatlanokat. De mit kapunk ennyiért Budapesten és Fejér vármegyében? Nézzük meg!
Belvárosi lakás Pesten, családi ház Fejér vármegyében
Mind Budapest, mind Fejér vármegye esetében igyekeztünk olyan ingatlanokat keresni, melyek költözhető állapotúak és a mai trendek ízlésvilágát tükrözik, így a vevőnek már nem kell bajlódnia a felújítással és plusz költségként sem terheli.
1 milliós négyzetméterárak a fővárosban
Budapest esetében 40-45 négyzetméteres felújított, eladó lakások érhetők el többnyire ezért az árért. Lokációt tekintve a 8. kerületben több ilyen hirdetést is feldobott az ingatlankereső, de azért máshol is találni viszonylag jó áron egy, valamint kétszobás lakásokat.
- 40 négyzetméteres felújított két szobás lakás a 8. kerületben
- 40 négyzetméteres modern, egyszobás lakás a 7. kerületben
Modern, új építésű vagy épp panorámás, tóra néző családi ház Fejérben
Fejér vármegye esetében jóval barátibb a helyzet. Itt főleg házakat igyekeztünk gyűjteni és nagy meglepetésünkre 50 millió forintért új építésű, korszerű és modern kertes házakat is találtunk.
- 47 négyzetméteres modern, új építésű kétszintes családi ház 600 négyzetméteres kerttel Székesfehérvár Feketehegy városrészén
- 57 négyzetméteres kívül a hagyományos tájház látszatát keltő, de belül modern és felújított családi ház Velencén
- Több mint 1200 négyzetméteres telken fekvő majd 50 négyzetméteres ház Gárdonyban
- 80 négyzetméteres Velencei-tóra néző panorámás ház Sukorón
- 134 négyzetméteres több mint 3100 négyzetméteren fekvő négyszobás családi ház Vereben
Grátisz, hogy a fent felsorolt összes ingatlanra igényelhető a 3%-os kamattámogatott Otthon Start lakáshitel az ingatlanportál szerint.