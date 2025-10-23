Így indultak a Békemenetre Székesfehérvárról (képekkel, videóval)

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán így üzent október 23-án reggel: "Nem küldjük a gyerekeinket vágóhídra Brüsszel kedvéért". A miniszterelnök a Kossuth téren mond beszédet, előtte azonban, 11 órakor Békemenet indul az Elvis Presley térről.

"Aki magyar, velünk tart" - írta közösségi oldalán a Békemenettel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook / Orbán Viktor közösségi oldala

Mi is a Békemenet?

Mint azt Lomnici Zoltán, a szervezők szóvivője kiemelte: a Békemenet „olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni”. A magyar emberek hite, békébe vetett bizalma és összetartása ma is példát mutat.

Forrás: Vargha Tamás közösségi oldala

Az eseményre Székesfehérvárról is érkeztek, érkeztek, amelyről közösségi oldalán Vargha Tamás országgyűlési képviselő számolt be. Pontosabban egy rövid, de annál lényegretörőbb, fontosabb videót tett közzé. Nézzék meg: