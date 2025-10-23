1 órája
Így indultak a Békemenetre Székesfehérvárról (képekkel, videóval)
A magyar emberek közös kiállása a béke és függetlenség mellett. Ez a Békemenet, amelyet a CÖF–CÖKA szervezett, és amelynek keretében a kormányfő ünnepi beszédet mond.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán így üzent október 23-án reggel: "Nem küldjük a gyerekeinket vágóhídra Brüsszel kedvéért". A miniszterelnök a Kossuth téren mond beszédet, előtte azonban, 11 órakor Békemenet indul az Elvis Presley térről.
Mi is a Békemenet?
Mint azt Lomnici Zoltán, a szervezők szóvivője kiemelte: a Békemenet „olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni”. A magyar emberek hite, békébe vetett bizalma és összetartása ma is példát mutat.
Az eseményre Székesfehérvárról is érkeztek, érkeztek, amelyről közösségi oldalán Vargha Tamás országgyűlési képviselő számolt be. Pontosabban egy rövid, de annál lényegretörőbb, fontosabb videót tett közzé. Nézzék meg:
Békemenet 2025: Magyarország egysége és békéje a világ előttA magyarok ma ismét együtt üzennek Európának: békét és szabadságot akarnak.