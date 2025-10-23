1 órája
Pannónia Szívéből 6 busszal érkeztek a Békemenetre
"Ma is részt veszünk nagy létszámmal!" Az alábbi gondolatot írta képes-videós összeállításához Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miután kijelentette: az elmúlt évek Békemenetein mindig ott volt Pannónia Szíve.
Tizenhárom évvel ezelőtt, 2012-ben szervezték meg az első békemenetet. Erről közösségi oldalán egy nosztalgikus videóban Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett.
"A magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára" – üzent Facebook-oldalán a kormányfő október 23-án reggel.
A Pannónia Szívéből a Békemenetre
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő bejegyzése szerint csütörtökön reggel hat busszal háromszáz fő indult a fővárosba a Békemenetre.
Mellettük Székesfehérvárról is többen Budapestre érkeztek.
Békemenet 2025: Magyarország egysége és békéje a világ előttA magyarok ma ismét együtt üzennek Európának: békét és szabadságot akarnak.