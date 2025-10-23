Pannónia Szívéből 6 busszal érkeztek a Békemenetre

Tizenhárom évvel ezelőtt, 2012-ben szervezték meg az első békemenetet. Erről közösségi oldalán egy nosztalgikus videóban Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett.

A Békemeneten Pannónia Szívéből is több százan részt vesznek

Forrás: Tessely Zoltán közösségi oldala

"A magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára" – üzent Facebook-oldalán a kormányfő október 23-án reggel.

A Pannónia Szívéből a Békemenetre

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő bejegyzése szerint csütörtökön reggel hat busszal háromszáz fő indult a fővárosba a Békemenetre.

Mellettük Székesfehérvárról is többen Budapestre érkeztek.