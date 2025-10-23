október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több száz ember

1 órája

Pannónia Szívéből 6 busszal érkeztek a Békemenetre

Címkék#Pannónia Szíve Program#Békemenet#Orbán Viktor#miniszterelnök

"Ma is részt veszünk nagy létszámmal!" Az alábbi gondolatot írta képes-videós összeállításához Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miután kijelentette: az elmúlt évek Békemenetein mindig ott volt Pannónia Szíve.

Feol.hu

Tizenhárom évvel ezelőtt, 2012-ben szervezték meg az első békemenetet. Erről közösségi oldalán egy nosztalgikus videóban Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett. 

A Békemeneten Pannónia Szívéből is több százan részt vesznek
Forrás: Tessely Zoltán közösségi oldala

"A magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára" – üzent Facebook-oldalán a kormányfő október 23-án reggel.

Forrás: Tessely Zoltán közösségi oldala

A Pannónia Szívéből a Békemenetre

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő bejegyzése szerint csütörtökön reggel hat busszal háromszáz fő indult a fővárosba a Békemenetre. 

Mellettük Székesfehérvárról is többen Budapestre érkeztek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu