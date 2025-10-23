Békemenet 2025: Magyarország egysége és békéje a világ előtt

A Békemenet idén is az 1956-os hősök emlékét és a béke üzenetét hordozza. A gyülekező 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, a menet 11-kor indul, a Kossuth téren pedig Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mond ünnepi beszédet.

A Békemenet reggelén Orbán Viktor kemény szavakkal üzente meg Brüsszelnek, mit gndol a háborúpárti pszichózisról

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

Ifj. Lomnici Zoltán, a szervezők szóvivője szerint, ahogy azt a Magyar Nemzet is idézte tőle, „túlzás nélkül állítható, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, szakadékba taszítva ezzel Európát.” Mindemellett pedig most még nagyobb a tét az ukrán csatlakozás elvtelen és szabálytalan erőltetése, a mezőgazdaság ellehetetlenítése, a tagállami szavazati jog megvonásának lebegtetése, és a nekünk jogosan járó források visszatartása miatt.

–Egy ilyen helyzetben a belső feszültséget szító, tiszás ellendemonstrációt tartó, brüsszelita politikusoknak minden jel szerint semmi sem drága, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz is azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, magyarok fognak magyarra támadni a hatalmuk megszerzése érdekben – utalt a Tisza Párt háborús menetére ifj. Lomnici, hangsúlyozva:

a Békemenet „olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni”. A magyar emberek hite, békébe vetett bizalma és összetartása ma is példát mutat.

Orbán Viktor Brüsszelnek is üzent a közösségi oldalán a Békemenet reggelén