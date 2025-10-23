október 23., csütörtök

Élő közvetítés

3 órája

Békemenet 2025: Magyarország egysége és békéje a világ előtt

Nem küldjük a gyerekeinket vágóhídra Brüsszel kedvéért - üzente meg október 23. reggelén Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet ismét a magyar emberek közös kiállása a béke és függetlenség mellett. A kormányfő itt mond ünnepi beszédet, a Feol a nap eseményeit élőben követi.

Feol.hu
Békemenet 2025: Magyarország egysége és békéje a világ előtt

Szabó Zsófia színésznő, műsorvezető a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetén

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/-----------------

A Békemenet idén is az 1956-os hősök emlékét és a béke üzenetét hordozza. A gyülekező 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, a menet 11-kor indul, a Kossuth téren pedig Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mond ünnepi beszédet.

A CÖF–CÖKA október 23-i Békemenete a Kossuth térre érkezik, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.
A Békemenet reggelén Orbán Viktor kemény szavakkal üzente meg Brüsszelnek, mit gndol a háborúpárti pszichózisról
Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

 

Élőben a Békemenetről

Ifj. Lomnici Zoltán, a szervezők szóvivője szerint, ahogy azt a Magyar Nemzet is idézte tőle, „túlzás nélkül állítható, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába,  szakadékba taszítva ezzel Európát.” Mindemellett pedig most még nagyobb a tét az ukrán csatlakozás elvtelen és szabálytalan erőltetése, a mezőgazdaság ellehetetlenítése, a tagállami szavazati jog megvonásának lebegtetése, és a nekünk jogosan járó források visszatartása miatt. 

–Egy ilyen helyzetben a belső feszültséget szító, tiszás ellendemonstrációt tartó, brüsszelita politikusoknak minden jel szerint semmi sem drága, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz is azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, magyarok fognak magyarra támadni a hatalmuk megszerzése érdekben – utalt a Tisza Párt háborús menetére ifj. Lomnici, hangsúlyozva:

a Békemenet „olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni”. A magyar emberek hite, békébe vetett bizalma és összetartása ma is példát mutat.

Orbán Viktor Brüsszelnek is üzent a közösségi oldalán a Békemenet reggelén

A magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

 

Első fotókon a Békemenetre érkező tömeg

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán VIktor szerint soha nem voltak még ennyien
Menczer Tamást meglepetés fogadta
Gyűlik a tömeg

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítása szerint gyűlik a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni, a Duna másik oldalára. Már leállították a villamosok közlekedését is.

Fehérvár is ott lesz

Részletek cikkünkben.

