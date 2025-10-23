3 órája
Békemenet 2025: Magyarország egysége és békéje a világ előtt
Nem küldjük a gyerekeinket vágóhídra Brüsszel kedvéért - üzente meg október 23. reggelén Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet ismét a magyar emberek közös kiállása a béke és függetlenség mellett. A kormányfő itt mond ünnepi beszédet, a Feol a nap eseményeit élőben követi.
Szabó Zsófia színésznő, műsorvezető a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetén
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A Békemenet idén is az 1956-os hősök emlékét és a béke üzenetét hordozza. A gyülekező 9 órakor lesz az Elvis Presley téren, a menet 11-kor indul, a Kossuth téren pedig Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mond ünnepi beszédet.
Élőben a Békemenetről
Ifj. Lomnici Zoltán, a szervezők szóvivője szerint, ahogy azt a Magyar Nemzet is idézte tőle, „túlzás nélkül állítható, hogy egy lépésre vagyunk attól, hogy a progresszív politikai erők által uralt brüsszeli bürokrácia katonákat küldjön Ukrajnába, szakadékba taszítva ezzel Európát.” Mindemellett pedig most még nagyobb a tét az ukrán csatlakozás elvtelen és szabálytalan erőltetése, a mezőgazdaság ellehetetlenítése, a tagállami szavazati jog megvonásának lebegtetése, és a nekünk jogosan járó források visszatartása miatt.
–Egy ilyen helyzetben a belső feszültséget szító, tiszás ellendemonstrációt tartó, brüsszelita politikusoknak minden jel szerint semmi sem drága, ahogy Ruszin-Szendi Romulusz is azzal fenyegetőzött, hogy ha kell, magyarok fognak magyarra támadni a hatalmuk megszerzése érdekben – utalt a Tisza Párt háborús menetére ifj. Lomnici, hangsúlyozva:
a Békemenet „olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni”. A magyar emberek hite, békébe vetett bizalma és összetartása ma is példát mutat.
Orbán Viktor Brüsszelnek is üzent a közösségi oldalán a Békemenet reggelén
A magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.
Első fotókon a Békemenetre érkező tömeg
Orbán VIktor szerint soha nem voltak még ennyien
Menczer Tamást meglepetés fogadta
Gyűlik a tömeg
A Magyar Nemzet helyszíni tudósítása szerint gyűlik a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni, a Duna másik oldalára. Már leállították a villamosok közlekedését is.
Fehérvár is ott lesz
