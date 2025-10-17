Spányi Antal püspök kiállása az emberi élet védelméért!

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán osztotta meg, hogy Spányi Antal megyéspüspök is támogatását fejezte ki a békepárti kezdeményezés iránt, amely szintén a béke Magyarországon ügyét szolgálja.

A béke Magyarországon, közös érték! Forrás: Molnár Krisztián közösségi oldala

A bejegyzés szerint:

A legmegtisztelőbb támogató aláírás: Excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr a mai napon támogatói aláírásával is kifejezte, hogy nemet kell mondanunk a háborús terveknek. Püspök Atya mindig is az emberi életek védelmezése és a béke pártján állt – hálásan köszönjük személyes példamutatását!

Molnár Krisztián bejegyzésében kiemelte: a püspök szavai és tettei példát mutatnak mindannyiunk számára, hiszen a béke nem politikai állásfoglalás, hanem erkölcsi kötelesség. A keresztény értékrendben az emberi élet védelme, az együttérzés és a megbékélés mindig központi szerepet kapott.

A béke Magyarországon, mint közös érték!

A bejegyzés üzenete szerint a béke melletti kiállás nem egyéni, hanem közösségi döntés: minél többen gondolkodunk felelősen, annál közelebb kerülhetünk egy olyan világhoz, ahol az élet tisztelete minden más elé kerül. Fejér vármegyében így nemcsak politikusok, hanem egyházi vezetők és civilek is egyaránt a békét, az élet védelmét és a szeretet üzenetét képviselik, ez pedig talán a legerősebb üzenet, amit ma Magyarország közéletéből továbbadhatunk.