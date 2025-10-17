október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A béke üzenete!

52 perce

Spányi Antal püspök kiállása az emberi élet védelméért!

Címkék#Spányi Antal#békepárti#fejér vármegye#Magyarország

Püspök atya mindig is a béke és az emberi méltóság pártján állt! Fejér vármegyében is egyre több közéleti szereplő hangsúlyozza: a béke Magyarországon és az emberi élet védelme közös felelősség.

Feol.hu
Spányi Antal püspök kiállása az emberi élet védelméért!

Forrás: Molnár Krisztián közösségi oldal

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán osztotta meg, hogy Spányi Antal megyéspüspök is támogatását fejezte ki a békepárti kezdeményezés iránt, amely szintén a béke Magyarországon ügyét szolgálja.

Béke Magyarországon
A béke Magyarországon, közös érték! Forrás: Molnár Krisztián közösségi oldala

A bejegyzés szerint:

A legmegtisztelőbb támogató aláírás: Excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr a mai napon támogatói aláírásával is kifejezte, hogy nemet kell mondanunk a háborús terveknek. Püspök Atya mindig is az emberi életek védelmezése és a béke pártján állt – hálásan köszönjük személyes példamutatását!

Molnár Krisztián bejegyzésében kiemelte: a püspök szavai és tettei példát mutatnak mindannyiunk számára, hiszen a béke nem politikai állásfoglalás, hanem erkölcsi kötelesség. A keresztény értékrendben az emberi élet védelme, az együttérzés és a megbékélés mindig központi szerepet kapott.

A béke Magyarországon, mint közös érték!

A bejegyzés üzenete szerint a béke melletti kiállás nem egyéni, hanem közösségi döntés: minél többen gondolkodunk felelősen, annál közelebb kerülhetünk egy olyan világhoz, ahol az élet tisztelete minden más elé kerül. Fejér vármegyében így nemcsak politikusok, hanem egyházi vezetők és civilek is egyaránt a békét, az élet védelmét és a szeretet üzenetét képviselik, ez pedig talán a legerősebb üzenet, amit ma Magyarország közéletéből továbbadhatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu