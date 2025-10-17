október 17., péntek

Magyaroszágon írhatják a történelem új fejezetét!

1 órája

A párbeszéd győzelme: Orbán Viktor fogadhatja a béke kulcsszereplőit Budapesten!

Címkék#Magyarország#háború#Vargha Tamás

Vámegyei politikusok is remélik, hogy közeledik a béke ideje! Varga Tamás és Varga Gábor országgyűlési képviselők szerint a béke esélye most valóban kézzelfogható közelségbe került!

Feol.hu
A párbeszéd győzelme: Orbán Viktor fogadhatja a béke kulcsszereplőit Budapesten!

Forrás: feol.hu

A nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette a hír, miszerint Budapesten találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, hogy a béke lehetőségeiről egyeztessenek. A hír reményt ébreszt sokakban – nemcsak a világban, hanem itthon, Magyarországon is –, hiszen a háború árnyéka hosszú ideje nehezedik Európára, és minden ember abban bízik, hogy mielőbb eljöhet a béke ideje.

Béke
 "Reméljük, minél előbb béke lesz Ukrajnában", nyilatkozta Vargha Tamás. Fotó: Burger Zsolt

„A békemisszió meghozta a gyümölcsét”

Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, hogy a magyar közvetítői szerep és az elmúlt hónapok diplomáciai erőfeszítései mostanra kezdik megmutatni eredményüket.

Magyarország, Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fog találkozni a béke ügyében. A Magyarok Békemissziója meghozta a gyümölcsét, a felkészülést megkezdtük, és reméljük, minél előbb béke lesz Ukrajnában

– mondta Vargha Tamás egy videóbejegyzésében. Szavai szerint a legfontosabb cél az, hogy az emberek újra biztonságban és békében élhessenek, hiszen a háború terheit mind a családok, mind a gazdaság megszenvedte. A béke nemcsak politikai, hanem emberi kérdés is, fogalmazott.

Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője! Fotó: Sebestyén Bálint

„Dél-Fejér tudja, mit jelent a béke és a háború”

Varga Gábort, Dél-Fejér országgyűlési képviselőjét telefonon értük el. A politikus elmondta, hogy a térségben élők szívéhez különösen közel áll a béke gondolata.

„Néhány nappal ezelőtt Baracson voltam egy gyertyagyújtással egybekötött eseményen, ahol szintén szóba került a háború és a béke kérdése. Dél-Fejérben tökéletesen tudjuk, mit jelent a háború, hiszen 80 évvel ezelőtt súlyos harcok dúltak ebben a térségben”

– mondta a képviselő. Hangsúlyozta, hogy a dél-fejérben élő emberek szívből örülnek annak, hogy végre a tárgyalások kerülhetnek előtérbe, és abban bíznak, hogy a diplomáciai folyamat elvezethet a tűzszünethez, majd a tartós békéhez. 

 Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A témában Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke is megszólalt. Közösségi oldalán ezt írta:

Még jó, hogy ennyire elszigetelődött a miniszterelnök úr… A lényeg: egy újabb lépéssel közelebb a békéhez!

A bejegyzés rövid, de lényegre törő üzenete összefoglalja azt a reményt, amely mostanra sokakban megfogalmazódott: a diplomácia útja talán ismét a békéhez vezethet a sokat szenvedett kontinensen! 


 

 

