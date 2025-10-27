október 27., hétfő

Elképesztő események sora

46 perce

Csótányoktól hemzsegő pékség, egy vetkőző sztár és titokzatos égi jelenség – mindez Fejérből

Címkék#Nébih#baracskai pékség#ufó#piac#Ónodi Eszter#gyorsforgalmi út

Egy héten belül megmagyarázhatatlan fényfolt jelent meg az égen, pékség zárta be kapuit a mocsok miatt, a fehérvári piac új otthon után néz, egy bányából pedig régi idők pikáns történetei kerültek elő. Közben pedig eldőlt, merre fut majd az új, Fejért is érintő gyorsforgalmi út. A megye múltja, jelene és jövője kavargott össze az elmúlt napok híreiben – mi most elhoztuk a legolvasottabbakat.

Feol.hu

Furcsa és ellentmondásos héten vagyunk túl Fejér megyében: miközben a baracskai pékség bezárásáról beszélt az ország, Dinnyés felett rejtélyes fény tűnt fel az égen. Mutatjuk miről beszélt az egész megye.

baracskai pékség
Gyomorforgató állapotok a baracskai pékségben
Forrás: YouTube / Nébih

A baracskai pékség botránya csak a kezdet volt

Gusztustalan állapotok Baracskán – bezáratta a Nébih a pékséget

A Nébih ellenőrei olyan látványtól fordultak sarkon Baracskán, amitől bárkinek elmenne az étvágya. A hatóság több száz kilogramm lejárt és nem nyomonkövethető élelmiszert talált, a helyiségben pedig csótányok és muslicák lepték el a falakat. A pékség csak akkor nyithat újra, ha mindent kijavít – de addig is marad a bezárt ajtó és a rossz hír. Videón mutatjuk a megdöbbentő állapotot.

Fényjelenség Dinnyés felett – az egész világ megőrült tőle

Egyetlen ház fölött tűnt fel a különös fényfolt, amit a műholdfelvételeken is látni lehetett. Dinnyésről indulva bejárta az egész világot a videó, és már az űrlények is szóba kerültek a kommentszekcióban. A valóság persze józanabb magyarázatot sejtet, de a titokzatos fényjelenség így is lázban tartja az internetet – és persze Fejér megye lakóit.

Költözhet a székesfehérvári piac – hamarosan új korszak kezdődik

Az Alba Pláza átépítése miatt ideiglenesen új helyszínt keresnek a székesfehérvári piacnak. A városgondnokság szerint a jövőben nemcsak modernebb, hanem átgondoltabb, látogatóbarát piac fogadja majd a vevőket.

Meztelen színésznő a bánya mélyén – legendás pillanat Kincsesbányán

Egy elfeledett filmforgatás és egy bátor jelenet újraéledt a bányászok emlékezetében. A helyiek szerint a fiatal színésznő, Ónodi Eszter egy föld alatti folyónál vetkőzött le a szerep kedvéért, miközben a bányászok tátott szájjal figyelték a jelenetet.

Épül az M200-as gyorsforgalmi út – Fejér több települését is érinti

Mohán forrnak az indulatok, miután kiderült: az új M200-as gyorsforgalmi út több magántulajdonú területet is érint. A 2×2 sávos út célja, hogy tehermentesítse az M0-s forgalmát, és összekösse az M1-est az M7-essel, majd az M8-as hálózatával. A fórumokon a lakók kérdeztek, az állam pedig kijelentette: a beruházás megvalósul. Fejér megye térképe tehát a következő években alaposan átrajzolódik.

 

