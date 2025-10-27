Csótányoktól hemzsegő pékség, egy vetkőző sztár és titokzatos égi jelenség – mindez Fejérből

Furcsa és ellentmondásos héten vagyunk túl Fejér megyében: miközben a baracskai pékség bezárásáról beszélt az ország, Dinnyés felett rejtélyes fény tűnt fel az égen. Mutatjuk miről beszélt az egész megye.

Gyomorforgató állapotok a baracskai pékségben

Forrás: YouTube / Nébih

A baracskai pékség botránya csak a kezdet volt

Gusztustalan állapotok Baracskán – bezáratta a Nébih a pékséget

A Nébih ellenőrei olyan látványtól fordultak sarkon Baracskán, amitől bárkinek elmenne az étvágya. A hatóság több száz kilogramm lejárt és nem nyomonkövethető élelmiszert talált, a helyiségben pedig csótányok és muslicák lepték el a falakat. A pékség csak akkor nyithat újra, ha mindent kijavít – de addig is marad a bezárt ajtó és a rossz hír. Videón mutatjuk a megdöbbentő állapotot.