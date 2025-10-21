október 21., kedd

Gyomorforgató állapotok

1 órája

Ebből a kenyérből biztos nem ennél: bezárta a Nébih ezt a Fejér megyei pékséget

Címkék#Nébih#élelmiszerbiztonsági hatóság#baracskai pékség#élelmiszerbiztonság

Azonnali hatállyal bezáratta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a baracskai pékséget, miután ellenőreik rettenetes koszt találtak az üzemben. A baracskai pékség állapota gyomorforgató volt.

Feol.hu

Élelmiszerbiztonsági botrány tört ki a baracskai pékségben. A hatóság szakemberei köze 500 kilogramm lejárt, illetve nem nyomonkövethető élelmiszert vontak ki a forgalomból – derül ki a NÉBIH közleményéből.

baracskai pékség
Botrányos állapotok a baracskai pékségben.
Forrás: YouTube / Nébih

Bezáratták a baracskai pékséget a súlyos higiéniai hiányosságok miatt

A pékségben uralkodó állapotokat a Nébih riasztónak nevezte: az üzem teljes területe koszos és elhanyagolt volt, a kézmosók használata nem volt biztosított, a dolgozók így az alapvető higiéniai követelményeknek sem tudtak eleget tenni.

A legmegdöbbentőbb azonban az volt, hogy rovarok hemzsegtek a helyiségekben – legyek, muslicák és csótányok egyaránt. A kelesztő szekrényekből csöpögő kondenzvíz vödrökbe és a padlóra folyt, a sütő- és kelesztőhelyiségekben található tálcák szennyezettek voltak, a péklapát vége pedig töredezett és higiéniai szempontból kifogásolható állapotban volt.

A dokumentáció hiánya is súlyos problémát jelentett: sem a panírmorzsa-, sem a pizzagyártás során nem vezették a nyomonkövetési adatokat, így az élelmiszerek eredete és biztonsága sem volt ellenőrizhető.

Gusztustalan ami itt volt: hatósági ellenőrzés állította le a pékséget

A hatóság a feltárt hiányosságok miatt azonnal felfüggesztette az üzem működését, és elrendelte az ott gyártott, még nem lejárt panírmorzsa- és pizzatermékek forgalomból való visszahívását is.

A Nébih közölte: a pékség csak akkor folytathatja a munkát, ha minden hibát kijavít, és a hatóság utóellenőrzése pozitív eredményt hoz. Az ügy jelenleg is folyamatban van, a bírság mértékéről később döntenek.

 

