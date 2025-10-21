1 órája
Ebből a kenyérből biztos nem ennél: bezárta a Nébih ezt a Fejér megyei pékséget
Azonnali hatállyal bezáratta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a baracskai pékséget, miután ellenőreik rettenetes koszt találtak az üzemben. A baracskai pékség állapota gyomorforgató volt.
Élelmiszerbiztonsági botrány tört ki a baracskai pékségben. A hatóság szakemberei köze 500 kilogramm lejárt, illetve nem nyomonkövethető élelmiszert vontak ki a forgalomból – derül ki a NÉBIH közleményéből.
Bezáratták a baracskai pékséget a súlyos higiéniai hiányosságok miatt
A pékségben uralkodó állapotokat a Nébih riasztónak nevezte: az üzem teljes területe koszos és elhanyagolt volt, a kézmosók használata nem volt biztosított, a dolgozók így az alapvető higiéniai követelményeknek sem tudtak eleget tenni.
A legmegdöbbentőbb azonban az volt, hogy rovarok hemzsegtek a helyiségekben – legyek, muslicák és csótányok egyaránt. A kelesztő szekrényekből csöpögő kondenzvíz vödrökbe és a padlóra folyt, a sütő- és kelesztőhelyiségekben található tálcák szennyezettek voltak, a péklapát vége pedig töredezett és higiéniai szempontból kifogásolható állapotban volt.
A dokumentáció hiánya is súlyos problémát jelentett: sem a panírmorzsa-, sem a pizzagyártás során nem vezették a nyomonkövetési adatokat, így az élelmiszerek eredete és biztonsága sem volt ellenőrizhető.
Gusztustalan ami itt volt: hatósági ellenőrzés állította le a pékséget
A hatóság a feltárt hiányosságok miatt azonnal felfüggesztette az üzem működését, és elrendelte az ott gyártott, még nem lejárt panírmorzsa- és pizzatermékek forgalomból való visszahívását is.
A Nébih közölte: a pékség csak akkor folytathatja a munkát, ha minden hibát kijavít, és a hatóság utóellenőrzése pozitív eredményt hoz. Az ügy jelenleg is folyamatban van, a bírság mértékéről később döntenek.
