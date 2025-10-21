Ebből a kenyérből biztos nem ennél: bezárta a Nébih ezt a Fejér megyei pékséget

Élelmiszerbiztonsági botrány tört ki a baracskai pékségben. A hatóság szakemberei köze 500 kilogramm lejárt, illetve nem nyomonkövethető élelmiszert vontak ki a forgalomból – derül ki a NÉBIH közleményéből.

Botrányos állapotok a baracskai pékségben.

Forrás: YouTube / Nébih

Bezáratták a baracskai pékséget a súlyos higiéniai hiányosságok miatt

A pékségben uralkodó állapotokat a Nébih riasztónak nevezte: az üzem teljes területe koszos és elhanyagolt volt, a kézmosók használata nem volt biztosított, a dolgozók így az alapvető higiéniai követelményeknek sem tudtak eleget tenni.

A legmegdöbbentőbb azonban az volt, hogy rovarok hemzsegtek a helyiségekben – legyek, muslicák és csótányok egyaránt. A kelesztő szekrényekből csöpögő kondenzvíz vödrökbe és a padlóra folyt, a sütő- és kelesztőhelyiségekben található tálcák szennyezettek voltak, a péklapát vége pedig töredezett és higiéniai szempontból kifogásolható állapotban volt.