Új lehetőség a faluban: már működik a bankautomata

Az ország mind a 3155 településén lesz elérhető bankautomata, szemben a jelenlegi állapottal, amikor csak mintegy ezer faluban működik ilyen szolgáltatás – írtuk meg júniusban, amikor Gyopáros Alpár kormánybiztos közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte, hogy ez a lépés különösen fontos a kisebb falvakban élők számára, ahol eddig nem volt lehetőség készpénzhez jutni helyben. A programban több pénzintézet – köztük az OTP Bank, MBH Bank, Erste, K&H és mások – vesz részt. A bankok már megkapták az előírásokat, hol kell automatát telepíteniük. Az érintett települések sorában ott volt Sárkeresztes is, ahol a napokban át is adták a település első bankautomatáját.

Könnyen kezelhető az új bakautomata

Forrás: Sárkeresztes Község Önkormányzata Facebook-oldal

Bankautomata üzemel Sárkeresztesen

Csütörtöktől Sárkeresztesen is elérhető az OTP Bank ATM szolgáltatása, amely a Termelői piac épületében kapott helyet. A bankautomatából a készpénzfelvétel bankkártya érintésével is megkezdhető – nem szükséges a kártyát a gépbe helyezni, ami praktikus és gyors használatot tesz lehetővé.