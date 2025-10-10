október 10., péntek

Új lehetőség a faluban: már működik a bankautomata

A kormány célja, hogy minden magyar településen elérhető legyen a készpénzfelvétel lehetősége. Ennek érdekében elkezdődött a bankautomata-telepítés, amiből Sárkeresztes sem maradt ki. A napokban elkszült a falu első ATM-je.

Munkatársunktól

Az ország mind a 3155 településén lesz elérhető bankautomata, szemben a jelenlegi állapottal, amikor csak mintegy ezer faluban működik ilyen szolgáltatás – írtuk meg júniusban, amikor Gyopáros Alpár kormánybiztos közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte, hogy ez a lépés különösen fontos a kisebb falvakban élők számára, ahol eddig nem volt lehetőség készpénzhez jutni helyben. A programban több pénzintézet – köztük az OTP Bank, MBH Bank, Erste, K&H és mások – vesz részt. A bankok már megkapták az előírásokat, hol kell automatát telepíteniük. Az érintett települések sorában ott volt Sárkeresztes is, ahol a napokban át is adták a település első bankautomatáját.

Bankautomata Sárkeresztesen
Könnyen kezelhető az új bakautomata
Forrás: Sárkeresztes Község Önkormányzata Facebook-oldal

Bankautomata üzemel Sárkeresztesen

Csütörtöktől Sárkeresztesen is elérhető az OTP Bank ATM szolgáltatása, amely a Termelői piac épületében kapott helyet. A bankautomatából a készpénzfelvétel bankkártya érintésével is megkezdhető – nem szükséges a kártyát a gépbe helyezni, ami praktikus és gyors használatot tesz lehetővé.

 

