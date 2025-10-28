október 28., kedd

Fejlődő falu

37 perce

Új bankautomata a település központjában

Új szolgáltatással gazdagodott Sárosd: a településen elérhetővé vált a régóta várt bankautomata. A bankautomata Sárosd központjában a lakosság kényelmét szolgálja, és a mindennapi pénzügyi ügyintézést teszi egyszerűbbé.

Bokányi Zsolt
A bankautomata Sárosd életében mérföldkőnek számít, hiszen a településen eddig nem állt rendelkezésre ilyen szolgáltatás. Az új ATM-et a Magyar Falu Program támogatásával telepítették, üzemeltetését pedig a MagNet Bank vállalja. A fejlesztésnek köszönhetően a helyieknek ezentúl nem kell más településre utazniuk készpénzfelvételért vagy egyéb alapvető banki műveletekért. A beruházás egy olyan, évek óta megfogalmazódó lakossági igényt elégít ki, amelyre sokan vártak.

Bankautomata
Bankautomata Sárosd jövőjéért! Forrás: Dunkl Gergely

Hosszú távon fenntartható működés – a bankautomata Sárosd jövőjéért

Dunkl Gergely polgármester a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a fejlesztés a kormány támogatásával valósulhatott meg, így az önkormányzatnak nem kellett átvállalnia az üzemeltetés terheit. 

Külön öröm számunkra, hogy ez a szolgáltatás hosszú távon is fenntartható módon működhet, és biztosítja a jogszabályban meghatározott ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét is

– írta a polgármester. Az ATM a következő napokban megkezdi működését, így hamarosan minden sárosdi lakos élhet az új lehetőséggel.

 

 

