Az útravaló bizakodás megmaradt időben és térben

A Pancho Hotelben találkoztak az 1963-ban végzett nyolcadikosok, immáron többedszer. Nem várnak öt éveket, fut-szalad az idő. A szép emlékeket idézték, mintha rossz nem is történt volna velük. Maradók és elszármazottak ölelték egymást, mintha el sem váltak volna sose.

Sok helyen tartanak általános iskolai osztálytalálkozókat, s más helyeken soha. Biztos van oka, hogy hol forrtak össze jobban a gyermeki szeretet nyomán az iskolatársak, miért bírtak ki sok évtizedet az érzelmek, amik hidat képeznek ma is közöttük. Általában Oláh János és Vörös Judit szervezik évről-évre e találkozókat, ők ma is Felcsúton laknak. Nem mindenkinek volt a szülőfaluja Felcsút, olyan is akad, aki a szüleivel kiskorában érkezett ide, de az általános iskolában egyívásúként tartoztak össze. Az 1963-ban elballagott osztály huszonöt tanulójából sajnos, kilencen meghaltak, ez egyharmada az 1948-49-ben születetteknek, de az élők egyetlen kivétellel mind eljöttek! Bukovics Ilona a Baranya vármegyei Vokányban él, közel a horvát határhoz, betegeskedik, nem mert ilyen hosszú útra vállalkozni. Megegyezünk, hogy a „lányok” is mind a saját nevükön szerepelnek, ahogyan az egykori iskolai naplókba beírták őket utoljára tizennégy évesen, akármilyen is legyen a családi állapotuk. Így is szólítják egymást, tegezve, a gyermekkor stílusában, viccelődve, szeretettel.

Örömök és sikerek, fájdalmak, gyász, veszteségek és büszkeségek olvadnak fel az évtizedek mélységeiben. Szóba kerülnek a nagy telek, havak, a lovasszánok gazdáinak nevére is emlékeznek, a szánkózások után a sütőben szárogatott cipők, ruhák, a szegény kis gyerekek egyenlően viselt ruháiról és bizakodásáról bújnak előz emlékek a múltból. A háború után, a megvert és lepusztult ország dacosan bizakodó fiatal párjainak gyermekei ők. Szerény életkörülmények, a baloldali fordulat, a rettenetes 1950-es évek, a kifosztás, majd a lassú konszolidáció, az élni akarás és az új lakóházak építésének korszaka az övéké. Az 1960-as évek olvadása. Tanítók, tanárok említődnek fel, a rajongott és szeretett Csörgöl Lajos igazgató helyi legendává emelkedett azóta. Ravasz Éva tanítónő, Rideg Miklósné alsós pedagógus és férje, aki szigorúságával is nyomot hagyott diákjaiban. Valentényi Jánosné történelem tanár, Varga József rajztanár, akit Mütyürnek becéztek, nem mert kicsi volt, hanem mert a rajzlapra nem engedett kis dolgokat rajzolni-festeni, ahogyan mondta, ne mütyürkézzetek, hanem lendületesen, bátran húzzátok a ceruzát, ecsetet. Soroltak többeket is, a felcsúti iskolai emlékek nem fakultak meg, mint talán a későbbi tanintézményeké, beleértve ginmáziumot, szakmunkásképzőt, főiskolát. A tanárok rég elhunytak, hiszen ezek a diákok hetvenhét esztendősek múltak, ami a hangulaton a legkevésbé sem érződik. Néhányukkal eljött házastársuk is, tisztelebeli osztálytársakká váltak az évtizedek alatt.