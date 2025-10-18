1 órája
Az útravaló bizakodás megmaradt időben és térben
A Pancho Hotelben találkoztak az 1963-ban végzett nyolcadikosok, immáron többedszer. Nem várnak öt éveket, fut-szalad az idő. A szép emlékeket idézték, mintha rossz nem is történt volna velük. Maradók és elszármazottak ölelték egymást, mintha el sem váltak volna sose.
A Pancho Hotel előtt az 1963-ban végzett nyolcadikosok az osztálytalálkozón
Fotó: Zsohár Melinda / FMH
A Pancho Hotelben találkoztak az 1963-ban végzett nyolcadikosok, immáron többedszer. Nem várnak öt éveket, fut-szalad az idő. A szép emlékeket idézték, mintha rossz nem is történt volna velük. Maradók és elszármazottak ölelték egymást, mintha el sem váltak volna sose.
Sok helyen tartanak általános iskolai osztálytalálkozókat, s más helyeken soha. Biztos van oka, hogy hol forrtak össze jobban a gyermeki szeretet nyomán az iskolatársak, miért bírtak ki sok évtizedet az érzelmek, amik hidat képeznek ma is közöttük. Általában Oláh János és Vörös Judit szervezik évről-évre e találkozókat, ők ma is Felcsúton laknak. Nem mindenkinek volt a szülőfaluja Felcsút, olyan is akad, aki a szüleivel kiskorában érkezett ide, de az általános iskolában egyívásúként tartoztak össze. Az 1963-ban elballagott osztály huszonöt tanulójából sajnos, kilencen meghaltak, ez egyharmada az 1948-49-ben születetteknek, de az élők egyetlen kivétellel mind eljöttek! Bukovics Ilona a Baranya vármegyei Vokányban él, közel a horvát határhoz, betegeskedik, nem mert ilyen hosszú útra vállalkozni. Megegyezünk, hogy a „lányok” is mind a saját nevükön szerepelnek, ahogyan az egykori iskolai naplókba beírták őket utoljára tizennégy évesen, akármilyen is legyen a családi állapotuk. Így is szólítják egymást, tegezve, a gyermekkor stílusában, viccelődve, szeretettel.
Örömök és sikerek, fájdalmak, gyász, veszteségek és büszkeségek olvadnak fel az évtizedek mélységeiben. Szóba kerülnek a nagy telek, havak, a lovasszánok gazdáinak nevére is emlékeznek, a szánkózások után a sütőben szárogatott cipők, ruhák, a szegény kis gyerekek egyenlően viselt ruháiról és bizakodásáról bújnak előz emlékek a múltból. A háború után, a megvert és lepusztult ország dacosan bizakodó fiatal párjainak gyermekei ők. Szerény életkörülmények, a baloldali fordulat, a rettenetes 1950-es évek, a kifosztás, majd a lassú konszolidáció, az élni akarás és az új lakóházak építésének korszaka az övéké. Az 1960-as évek olvadása. Tanítók, tanárok említődnek fel, a rajongott és szeretett Csörgöl Lajos igazgató helyi legendává emelkedett azóta. Ravasz Éva tanítónő, Rideg Miklósné alsós pedagógus és férje, aki szigorúságával is nyomot hagyott diákjaiban. Valentényi Jánosné történelem tanár, Varga József rajztanár, akit Mütyürnek becéztek, nem mert kicsi volt, hanem mert a rajzlapra nem engedett kis dolgokat rajzolni-festeni, ahogyan mondta, ne mütyürkézzetek, hanem lendületesen, bátran húzzátok a ceruzát, ecsetet. Soroltak többeket is, a felcsúti iskolai emlékek nem fakultak meg, mint talán a későbbi tanintézményeké, beleértve ginmáziumot, szakmunkásképzőt, főiskolát. A tanárok rég elhunytak, hiszen ezek a diákok hetvenhét esztendősek múltak, ami a hangulaton a legkevésbé sem érződik. Néhányukkal eljött házastársuk is, tisztelebeli osztálytársakká váltak az évtizedek alatt.
Idefér a névsor, kis statisztikát és szociológiát is belecsempészünk a felcsútiságról, a maradókról és a véglegesen elszármazókról. És arról, hogy a felcsúti gyermekkor mindannyiuknak örök és szép élmény. Nem abc-sorrendben: Oláh János, Spindler József és Vörös Judit – ők ma is Felcsúton laknak. Tovább: Vázsonyi László, Kemény Zsuzsanna, Herder Ilona, Lugosi Erzsébet, Reményi Ida, Erbeszkorn Rozália. Sándorfi József lakik a legtávolabb Bukovics Ilonán kívül, feleségével Szolnokra költöztek, de már érett korukban. Többen közelben élnek, szomszédos településeken vagy Bicskén, mint Bálint Mihály, aki amatőr költő és versmondó, a lírát képviseli vasas szakember létére. Fogarasi Mária az idén százesztendős Fogarasiné Mária néninek a lánya, ő is Bicskén lakik. Oláh János neve eggyé forrt a községével, a helyi futballal, ma is aktív szervezője meccseknek, kirándulásoknak. Vörös Juditot még el is vitték tanulni szülei annak idején, de ő tűzön-vízen át visszatért. Spindler-Spinyó szintén csak itt, mindig, családja is. Somogyi Cuki is elköltözött, de nehogy másként írjam a keresztnevét, hangsúlyozza, pedig Mária is, Éva is, idősként is szép, csinos nő, csupa mosoly. A kérdésre, hogy miért mentek el annyian, nehéz csönd ereszkedik a könnyű emlékek közé. Gulyás Lajos válaszol, akinek életútja is sajátos felcsútiság, ugyanis tabajdi születésű. Édesapja hetedikben íratta át Felcsútra a fiát, mert a Vál-völgyében az akkor (is) jó hírű felcsúti iskolában látta szívesen jó képességű gyermekét.
Szegénység volt, kevés munka helyben, a közlekedés akkoriban nem volt ilyen, mint manapság, „csak” a termelőszövetkezet jelentett perspektívát, mondja Gulyás Lajos. Szétröppent az 1963-as nyolcadik osztály, s az iskolák, a később munkahelyek, a leendő házastárak elvitték ezt a generációt. Oláh János teszi hozzá, hogy az elhalt osztálytársak viszont szinte mind itt maradtak, építkeztek – otthont, házat. Ha már névsort olvasunk… A téesz is elég jól prosperált egy idő után, a főváros és Tatabánya pedig kérte a munkáskezeket, javult a közlekedés. S a rendszerváltás is már harmincöt éve történt, még bőven aktívak voltak az 1960-as években mackónadrágban járó gyerekek. A becenevek röpködnek: Cukié persze és Spinyó, Mitya, a költő, Saca. És fontos: mindenki megházasodott! Akkor senki nem maradt agglegénynek vagy pártában. Akármi lett később aztán. Az első osztálytalálkozót már 1970-ben megtartották, majd utána a tízévest 1973-ban, magánházakban, egymásnál a többit. A negyvenévest 2003-ban, az iskolában, s utána többször, ahogy sikerült, nem csak kerek évfordulón.
Hatvanöt éve kezdte meg a munkát a Belvárosi Brunszvik Teréz ÓvodaFotók: Nagy Norbert - FMH
Őszinte múltbanézés történt többnyire, a családok, a gyerekek, majd az unokák históriáival, ma már nődögélnek a dédunokák. De a beszélgetések gerincét manapság nem a tervek, a küzdelmek alkotják, hanem az emlékek idézése újra és újra. Néhány fotó előkerül, leginkább telefonokon nézegetik az újabb képeket. A vége felé oldott hangulat, jóízű beszélgetések zajlanak forgószínpadszerűen, ahogy ide-odaülnek a finom ebéd után. És fotózkodnak. Oláh János elhozta az általános iskolai bizonyítványát, neki mindig kincsei vannak, ő Felcsút amatőr krónikása szóban és írásban. Bevallja, s mutatja az 1956-ban nyitott bizonyítványt, hogy szegény sorból induló kisgyermekként nem tanult valami jól. A maga belátásán, nagyfiúsodó akaratán azonban felnőtt a követelményekhez, és 7-8. osztályban csupa jó és jeles ékeskedett Csörgöl igazgató aláírása és a felcsúti általános iskola pecsétje fölött.