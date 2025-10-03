október 3., péntek

Az ősz szépsége

Címkék#fa#ősz#könyv#bögre

Ábrahám Alexandra

Az ősz számomra a legkedvesebb évszak, különösen az október. A természet színei ilyenkor a legvarázslatosabbak: az aranyba hajló fák, a mélyvörös levelek és a meleg fények olyan hangulatot teremtenek, amely mindig magával ragad. Az évnek ezen időszaka a legváltozatosabb, amikor a kirándulós és bekuckózós napok váltják egymást. Én pontosan ezt a változatosságot szeretem benne, mert egyszerre nyugtat meg és tölt fel energiával, inspirál, új lendületet adva a mindennapokhoz. Épp annyira szeretem a napsütötte őszi napokat, amikor a legszívesebben minden időmet a szabadban tölteném élvezve a friss levegőt, az avar ropogó hangját minden egyes lépésnél és az év utolsó meleg napsugarait, mint a hűvös esős időt, amikor a kanapén ülve, pokrócba burkolózva egy bögre forró csoki és egy jó könyv társaságát élvezhetem, miközben az ablakon csendesen kopog az eső.

