Az iskola javára gyűjtenek a dégiek

A színházterem ad otthont a helyi általános iskola Támogatói báljának, melynek befolyt összegét a gyermekekre fordítják.

Ahogy a plakát is írja: jegyek elővételben kaphatók, melyek között van belépőjegy, valamint támogatói jegy. A szervezők ugyanekkor felhívják a figyelmet arra, hogy a bál – nevéből adódóan is – batyus, tehát mindenki vigye magával a fogyasztásra szánt ételt is italt.

A jó hangulatért Handa Soma és Szajkó Péter fog felelni.











