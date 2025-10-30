Támogatói bál
Az iskola javára gyűjtenek a dégiek
Támogatói batyus bált tart november 8-án, szombaton a Dr. Kovács Pál Általános Iskola Dégen.
Dr. Kovács Pál Általános Iskola Dégen
Forrás: Dr. Kovács Pál Általános Iskola Facebook oldala
A színházterem ad otthont a helyi általános iskola Támogatói báljának, melynek befolyt összegét a gyermekekre fordítják.
Ahogy a plakát is írja: jegyek elővételben kaphatók, melyek között van belépőjegy, valamint támogatói jegy. A szervezők ugyanekkor felhívják a figyelmet arra, hogy a bál – nevéből adódóan is – batyus, tehát mindenki vigye magával a fogyasztásra szánt ételt is italt.
A jó hangulatért Handa Soma és Szajkó Péter fog felelni.
