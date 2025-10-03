október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kezdeményezés

11 perce

Az erőszakmentességre hívták fel a figyelmet a battyáni diákok

Címkék#erőszakmentesség#figyelemfelhívás#piros lap

Október 2-án tartották az erőszakmentesség világnapját, a PirosLapNapot. E nap fő üzenete, hogy éljünk békében és ne bántsuk egymást és ezt hivatott népszerűsíteni a Ne Bántsátok Egymást figyelemfelhívó kampány is, melyhez a szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskola is csatlakozott.

Déri Brenda
Az erőszakmentességre hívták fel a figyelmet a battyáni diákok

Forrás: Batthyány Lajos Általános Iskola

Mint azt az iskola közösségi oldalán is írja, a kezdeményezés célja, hogy támogassa az iskolai közösségek fejlődését és erősítését, valamint hatékonyan fellépjen az iskolai bántalmazások ellen. A projekt ösztönzi továbbá a diákokat és pedagógusokat egyaránt arra, hogy együtt dolgozzanak egy biztonságosabb és támogatóbb iskolai környezet megteremtéséért.

Forrás: Batthyány Lajos Általános Iskola

Az önkormányzat támogatásával az iskolában hat felsős osztályközösséggel és osztályfőnökkel dolgoznak azon az idei tanévben, hogy a kampány végére minél több csapat kapjon 5-öst türelem, tisztelet, együttműködés, odafigyelés és empátia tantárgyakból.

A csütörtöki napon Szabadbattyánban több mint 120-an emelték magasba a piros lapot annak jelképéül, hogy elutasítják az iskolai bántalmazás minden formáját.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu