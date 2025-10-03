1 órája
Az erőszakmentességre hívták fel a figyelmet a battyáni diákok
Október 2-án tartották az erőszakmentesség világnapját, a PirosLapNapot. E nap fő üzenete, hogy éljünk békében és ne bántsuk egymást és ezt hivatott népszerűsíteni a Ne Bántsátok Egymást figyelemfelhívó kampány is, melyhez a szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskola is csatlakozott.
Forrás: Batthyány Lajos Általános Iskola
Mint azt az iskola közösségi oldalán is írja, a kezdeményezés célja, hogy támogassa az iskolai közösségek fejlődését és erősítését, valamint hatékonyan fellépjen az iskolai bántalmazások ellen. A projekt ösztönzi továbbá a diákokat és pedagógusokat egyaránt arra, hogy együtt dolgozzanak egy biztonságosabb és támogatóbb iskolai környezet megteremtéséért.
Az önkormányzat támogatásával az iskolában hat felsős osztályközösséggel és osztályfőnökkel dolgoznak azon az idei tanévben, hogy a kampány végére minél több csapat kapjon 5-öst türelem, tisztelet, együttműködés, odafigyelés és empátia tantárgyakból.
A csütörtöki napon Szabadbattyánban több mint 120-an emelték magasba a piros lapot annak jelképéül, hogy elutasítják az iskolai bántalmazás minden formáját.