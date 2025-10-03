Az erőszakmentességre hívták fel a figyelmet a battyáni diákok

Mint azt az iskola közösségi oldalán is írja, a kezdeményezés célja, hogy támogassa az iskolai közösségek fejlődését és erősítését, valamint hatékonyan fellépjen az iskolai bántalmazások ellen. A projekt ösztönzi továbbá a diákokat és pedagógusokat egyaránt arra, hogy együtt dolgozzanak egy biztonságosabb és támogatóbb iskolai környezet megteremtéséért.

Forrás: Batthyány Lajos Általános Iskola

Az önkormányzat támogatásával az iskolában hat felsős osztályközösséggel és osztályfőnökkel dolgoznak azon az idei tanévben, hogy a kampány végére minél több csapat kapjon 5-öst türelem, tisztelet, együttműködés, odafigyelés és empátia tantárgyakból.

A csütörtöki napon Szabadbattyánban több mint 120-an emelték magasba a piros lapot annak jelképéül, hogy elutasítják az iskolai bántalmazás minden formáját.



