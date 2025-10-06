október 6., hétfő

Boldogabbá teszik életünket

1 órája

Az állatok világnapja a soponyai iskolában

Címkék#Herosz Fehérvári Állatotthon#világnap#iskola

Az állatok világnapjának célja, hogy az ember–állat barátságot megerősítse, és felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára, hiszen az állatok nem csak boldogabbá teszik életünket, de segítik is mindennapjainkat. Örökös Öko-iskolaként a soponyai Zichy János Általános Iskolában a korábbi évek hagyományainak megfelelően a zöld jeles napok keretében az idei tanévben is tovább folytatódik a tanulók környezettudatos magatartásának, természet- és állatszeretetének formálása.

V. Varga József
Az állatok világnapja a soponyai iskolában

A pályázat díjazottjai – tacskóval

Fotó: Iskola

– Az állatok világnapja alkalmából diákjaink különböző programokon vettek részt, amelyek mindegyike az állatokhoz kapcsolódott – mondta el lapunknak Hollósi Lászlóné Anikó iskolaigazgató.

Ellátogatott Soponyára Krepsz Gyöngyi zoológus, a Herosz Fehérvári Állatotthon vezetője, néhány kisállatot is vitt, és a felelős állattartásról tartott előadást a gyerekeknek, akik közvetlenül figyelhették meg ezeket az állatokat, hallhattak életmódjukról, szokásaikról. A diákok rengeteg állateledelt gyűjtöttek az állatotthon kis lakóinak, melyet ünnepélyesen átadtak az állatotthon vezetőjének.

Ezek után került sor annak a pályázatnak az eredményhirdetésére, illetve a belőlük készült kiállítás megnyitójára, amelyet az állatok világnapja tiszteletére hirdettek meg néhány héttel ezelőtt. Bármilyen újra felhasználható anyagból sünt lehetett készíteni, bármekkora méretben. A versenyre több mint hetven pályamunka érkezett; a díjazottak jutalomkiránduláson vehetnek részt.

– A program zárásaként a gyerekek bemutatták kis házikedvenceiket társaiknak, a kedves jószágokat ezen a napon elhozhatták az iskolába. Láthattunk sok kutyát, macskát, hörcsögöt, papagájt, kacsát, nyulat, díszmadarat, teknőst – mindegyikük nagy sikert aratott – tette hozzá Hollósiné Anikó igazgatónő.

