Autóroncs

3 órája

Kiderítettük – ez lesz a várkörúti roncsautó sorsa

Címkék#baleset#Daewoo Nexia#Budai út#Várkörút#autóroncs

Hamarosan pont kerül a törött Daewoo Nexia ügyére. Az autóroncs másfél hónapja vesztegel a Várkörúton. Megkérdeztük a városgondnokságot, akik elárulták mi fog történni a 28 éves szedánnal.

Szabó Zsolt
Nem, ez nem egy utólagosan ültetett autó, hanem egy tengelytörést szenvedett Daewoo.

Fotó: Szabó Zsolt

Körvonalazódni látszik a Budai út és a Várkörút  kereszteződésénél parkoló törött autóroncs ügyének vége. A hírhedt Daewoo Nexia másfél hónappal ezelőtt okozott balesetet, ennek során két, szabályosan parkoló autóba rohant bele. Ennek során kitört a jobb első felfüggesztése, és behorpadt a sárvédő is. Mivel a gépjármű mozgásképtelenné vált,  letolták az útról és azóta is ott áll szabálytalanul egy parkolóban. Az autóról általánosságban el lehet mondani, hogy már a baleset előtt sem költöttek rá sokat, rengeteg helyen található rajta rozsda, és a fényezése is igencsak megkopott az idők alatt. Egy teljes körű lakatolás ráférne, de csak az anyagköltség valószínűleg gazdasági totálkárossá tenné, mivel a használt piacon filléreket ér.

autóroncs
Törött futóművel, másfél hónapja vesztegel a várkörúti parkolóban az autóroncs.
Fotó: Szabó Zsolt

A környéken dolgozóknak és lakóknak igen sok bosszúságot okoz az autó, ugyanis itt szinte lehetetlen parkolóhelyet találni. A szélvédőn közel húsz parkolási bírság található, mely büntetések összértéke  az öreg Daewoo értékét is meghaladja, ugyanis jelenleg a használt piacon a legdrágább, kitűnő állapotban lévő Nexia is mindössze 520 ezer forintba kerül.

Még csak két hónap múlva lesz mikulás, de a csomagokat már előre megkapta a rossz helyen parkoló Daewoo.
Fotó: Szabó Zsolt

Megkérdeztük a Székesfehérvári Városgondnokságot mi lesz az autóroncs sorsa

Kérdésünkre arról tájékoztatott minket a Székesfehérvár Városgondnoksága, hogy több bejelentés is érkezett az üggyel kapcsolatban, amelyet átadtak a rendőrségnek.

 

